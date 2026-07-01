Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στη δίκη των πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εισαγγελέας της έδρας, Αναστάσιος Παναγάκος, ήταν καταπέλτης στην αγόρευσή του, προτείνοντας την ενοχή των κατηγορουμένων, αλλά και την αναβάθμιση της μίας κατηγορίας σε βαθμό κακουργήματος, γεγονός που μπορεί να στείλει την υπόθεση στο Εφετείο.

Οι κατηγορούμενοι και το τρέχον κατηγορητήριο

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κάθονται δύο πρώην κορυφαία στελέχη του Οργανισμού, ο Δημήτριος Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αθανασία Ρέππα, πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων.

Μέχρι στιγμής, οι δύο κατηγορούμενοι δικάζονταν για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος: υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Το αντικείμενο της υπόθεσης και η υπερασπιστική γραμμή

Η υπόθεση αφορά σοβαρές καταγγελίες για τον χειρισμό ελέγχων που σχετίζονταν με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Βάσει του κατηγορητηρίου, οι δύο επιτελικοί παράγοντες φέρονται να απέκρυψαν ή να μην παρέδωσαν εγκαίρως στις εισαγγελικές αρχές ένα κρίσιμο πόρισμα ελέγχου που είχε συντάξει η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου σχετικά με τις παρανομίες αυτές.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις πράξεις τους.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μελάς έχει ισχυριστεί ότι η καθυστέρηση στην παράδοση του πορίσματος οφειλόταν στο ότι η έκθεση της κ. Τυχεροπούλου ήταν ελλιπής και χρειαζόταν περαιτέρω τεκμηρίωση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι επί των ημερών του οι έλεγχοι εντάθηκαν και ο ίδιος είχε καταθέσει μηνυτήριες αναφορές για τον εντοπισμό παρατυπιών.

Η εισαγγελική πρόταση

Ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Στην αγόρευσή του στήριξε απόλυτα την εγκυρότητα των ελέγχων της κ. Τυχεροπούλου, αναφέροντας:

«Η κυρία Τυχεροπούλου δεν ενήργησε αυθαίρετα, πήρε εντολές από τον κύριο Βάρα. Αλλά και μόνη της να ενεργούσε, θα ψάξουμε μια υπάλληλο που έκανε από μόνη της ελέγχους; Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω…».

Συνεχίζοντας, ο εισαγγελέας έστρεψε τα βέλη του στους δύο κατηγορούμενους, τονίζοντας τη σκοπιμότητα των πράξεών τους:

«Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων οφείλεται σε αμέλεια. Η κυρία Ρέππα και ο κ. Μελάς, όντας υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Προέβησαν σε αυτή την πράξη προκειμένου να μην αποκαλυφθεί στις αρχές ότι παραγωγοί επεδίωκαν να λάβουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν».

Τα επόμενα βήματα και η παραπομπή στο εφετείο κακουργημάτων

Ο κ. Παναγάκος εισηγήθηκε στο δικαστήριο να κηρυχθεί το τρέχον Πλημμελειοδικείο καθ’ ύλην αναρμόδιο. Η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Επιπλέον, ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τα πλημμελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατά συρροή.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο Πέμπτη (02/07) με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου.