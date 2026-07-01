Έντονη ήταν η αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στη δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, στρέφοντας τα βέλη του απευθείας κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έναρξη της συνεδρίασης καθυστέρησε σημαντικά προκειμένου να τοποθετηθεί η γνωστή πολιτικός και δικηγόρος, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «παρωδία».

«Μας είπαν να περιμένουμε την Κωνσταντοπούλου»

Ιδιαίτερα φορτισμένος, ο Παύλος Ασλανίδης περιέγραψε το χρονικό της καθυστέρησης έξω από τη δικαστική αίθουσα. Όπως εξήγησε, η πρόεδρος του δικαστηρίου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους από νωρίς το πρωί ότι η διαδικασία θα πάγωνε προσωρινά, εν αναμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

«Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφώνησαν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων – εκείνοι άλλωστε δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς όμως χάσαμε τα παιδιά μας. Τελικά, χρειάστηκαν δυόμισι ώρες απλώς και μόνο για να ξεκινήσει το δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε το τεράστιο κόστος –ψυχικό και οικονομικό– που επωμίζονται οι οικογένειες των θυμάτων για να δίνουν το παρών στη διαδικασία, κατηγορώντας ορισμένους νομικούς για έλλειψη σεβασμού απέναντι στον πόνο τους.

«Αυτό που συμβαίνει είναι κοροϊδία. Ταξιδέψαμε 400 χιλιόμετρα. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχει ματώσει η ψυχή και η καρδιά μας, και την ίδια ώρα κάποιοι δικηγόροι δείχνουν να μην σέβονται τίποτα. Είναι αδιανόητο να περιμένουμε δυόμισι ώρες μια συνήγορο για να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν μας αφορούν ούτε τα κομματικά, ούτε τα πολιτικά τους παιχνίδια», τόνισε γεμάτος αγανάκτηση.

Κίνδυνος να αδειάσει η αίθουσα

Κλείνοντας, ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου προειδοποίησε ότι αυτές οι δυσλειτουργίες απομακρύνουν τους συγγενείς από τη διαδικασία, ενώ μετέφερε και τη δέσμευση της έδρας ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

«Εδώ μέσα διεξάγεται η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, οι περισσότεροι γονείς έχουν ήδη αποχωρήσει από τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Αν συνεχιστεί αυτό, στο τέλος δεν θα απομείνει κανείς στην αίθουσα. Η πρόεδρος μας υποσχέθηκε πως αυτό δεν θα επαναληφθεί, και από την πλευρά μου απαιτώ να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση», κατέληξε.

Δείτε το σχετικό βίντεο: