Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις ως «αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια» κατά τη δήλωσή του μετά τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα για εθνική ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι «παρά τις προκλήσεις των ταραγμένων καιρών, η Ελλάδα συνεχίζει να προχωρά μπροστά». «Ο βοριάς που φύσηξε σήμερα δυνατά στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης», ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι όσοι παρακολούθησαν τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, είτε ζωντανά είτε από την τηλεόραση, αισθάνθηκαν υπερηφάνεια για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε το συμβολικό αλλά και πρακτικό «αόρατο νήμα» που συνδέει τους Ευζώνους της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο σύγχρονα drone συστήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διάρκεια της παρέλασης.

«Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, ώστε η χώρα να παραμένει ασφαλής και να λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά στέκεται και ως δύναμη ειρήνης, προστατεύοντας έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Απαιτείται επίσης εθνική ενότητα και η ικανότητα διάκρισης των κρίσιμων εθνικών ζητημάτων από τα θέματα που μπορούν να παραμείνουν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες «χρόνια πολλά», με ιδιαίτερη αναφορά στην Ομογένεια, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα προχωρά «σταθερά και τολμηρά μπροστά».

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας»

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους. Η επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κόντρα σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε στο 1830 στη διεθνή αναγνώριση. Συνεχίστηκε το 1864, στους Βαλκανικούς πολέμους έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων».

«Αυτή τη δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα με την κατοχυρωμένη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που είναι πολλαπλά ταραγμένος και αβέβαιος» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

«Το 1821 οι πρόγονοι μας ανέλαβαν την ευθύνη της ελευθερίας, σήμερα εμείς ας τους τιμήσουμε ασκώντας την ελευθερία ενωμένοι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του 1821, ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.