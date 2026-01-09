Τηλεφώνημα συμπαράστασης από τον πρωθυπουργό δέχθηκε ο νεαρός Δήμαρχος του ακριτικού Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος τον τελευταίο καιρό με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μιλώντας στον limnosfm100.gr ο Δήμαρχος του Αη Στράτη, αποκάλυψε ότι συνομίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από την πλευρά του, του εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του, τόσο για το προσωπικό του ζήτημα όσο και για θέματα που άπτονται του δήμου, όπως αναφέρει το aiolostvgr .

Η δημόσια αποκάλυψη του 35χρονου Δημάρχου Κώστα Σινάνη ανήμερα των Θεοφανείων, μιλώντας στους συμπολίτες του, ότι διαγνώστηκε από μια σπάνια μορφή καρκίνου, προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και χιλιάδες απλούς πολίτες.