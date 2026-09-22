Στο αρχείο οδηγείται οριστικά η διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς οι βελγικές αρχές προχώρησαν επίσημα στην ανάκλησή του, αμέσως μετά την οικειοθελή εμφάνισή του ενώπιον τους, όπου και έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για το αποκαλούμενο «Qatargate».

Η εξέλιξη αυτή καθιστά πρακτικά ανενεργή την πρόσφατη απόφαση της ελληνικής Βουλής για την άρση της ασυλίας του. Παρόλο που το Κοινοβούλιο είχε ανάψει το «πράσινο φως» —με τη σύμφωνη γνώμη και του ίδιου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας— η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία δεν θα εκτελεστεί, καθώς εξέλιπαν πλέον οι νομικοί λόγοι που την επέβαλαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος, σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών του, μετέβη στο Βέλγιο κατόπιν συνεννόησης των νομικών του εκπροσώπων με τις δικαστικές αρχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας, ο Έλληνας πολιτικός κατέθεσε στοιχεία με σκοπό να αποδείξει, όπως υποστηρίζει, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Η στάση του αυτή και η πρόθεσή του να συνεργαστεί άμεσα με τη βελγική Δικαιοσύνη αξιολογήθηκαν θετικά, οδηγώντας στην άμεση ανάκληση του εντάλματος.Σημειώνεται ότι ο πρώην Επίτροπος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε έκνομη δραστηριότητα, ζητώντας μάλιστα ο ίδιος από το Κοινοβούλιο να επισπεύσει τις διαδικασίες για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που είχε καταθέσει στη Βουλή, ο κ. Αβραμόπουλος εστίασε στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι:

– Ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός, χωρίς καμία εκτελεστική, διοικητική ή οικονομική αρμοδιότητα.

– Είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πρώην Επιτρόπους.

– Οι αμοιβές που έλαβε ήταν πλήρως δηλωμένες και φορολογημένες στις ελληνικές αρχές.

Μετά την ανάκληση του εντάλματος, ο σχετικός φάκελος για τις ελληνικές δικαστικές αρχές θεωρείται πλέον οριστικά κλειστός.