Της Λυδίας Παππά

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για να αρθεί η βουλευτική ασυλία στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που το ζητά και ο ίδιος όπως έχει δηλώσει, προκειμένου να εκτελεστεί επί της ουσίας το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τις βελγικές Αρχές.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου για το Qatargate .

-Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

-Δημόσια Διαφθορά ( σ.σ. η δωροληψία υπαλλήλου στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο)

-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το γνωστό σε όλους ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μόλις η Βουλή ανάψει το πράσινο φως, ο φάκελος της υπόθεσης θα επιστρέψει στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με τον κ. Αβραμόπουλο να αντιμετωπίζεται πλέον ως πολίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί ο ίδιος ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα που θα του υποβάλλει την εξής ερώτηση:

Αν συναινεί ή όχι να μεταχθεί στο Βέλγιο.

Αν συμφωνήσει, τότε θα πάρει το δρόμο για τις Βρυξέλλες. Αν όμως πει όχι, τη λύση θα δώσει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Σε αντίθεση με τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, στο ευρωπαϊκό ένταλμα και σε πολίτες που ανήκουν σε κράτη μέλη της ΕΕ δεν μιλάμε νομικά για έκδοση, αλλά για παράδοση στην αιτούσα δικαστική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ, εν προκειμένω το Βέλγιο.

Ο κ. Αβραμόπουλος, πάντως, έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άρειο Πάγο.

Τι θα συμβεί στο Βέλγιο

Όταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος οδηγηθεί στο Βέλγιο, θα παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή ή αρμόδιου δικαστή.

Στη συνέχεια :

· Ο δικαστής εξετάζει το ενδεχόμενο προφυλάκισης.

· Η προφυλάκιση μπορεί να διαταχθεί αν υπάρχει κίνδυνος φυγής, επηρεασμού μαρτύρων, υποτροπής ή παρεμπόδισης της έρευνας.

Αν αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο με όρους, αυτοί μπορεί να είναι:

– υποχρέωση εμφάνισης στις Αρχές,

– απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,

– παράδοση διαβατηρίου,

– περιορισμούς στις μετακινήσεις ή στις επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα,

– ηλεκτρονική επιτήρηση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εάν όμως το αδίκημα θεωρείται σοβαρό (π.χ. οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, τρομοκρατία, σοβαρή οικονομική απάτη, ανθρωποκτονία), είναι αρκετά συνηθισμένο να διαταχθεί προσωρινή κράτηση μέχρι να προχωρήσει η ανάκριση.

Το είδαμε στην περίπτωση της Εύας Καϊλή, η οποία αποφυλακίστηκε στη συνέχεια με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.