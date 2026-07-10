Μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και διεθνούς αλληλεγγύης έκανε πράξη ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, στηρίζοντας έμπρακτα τους κατοίκους της Βενεζουέλας που δοκιμάζονται σκληρά μετά το χτύπημα του φονικού σεισμού.

Η δημοτική Αρχή προχώρησε στην παράδοση μιας σημαντικής ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας, αποδεικνύοντας ότι τα αντανακλαστικά της προσφοράς παραμένουν ζωντανά. Το υλικό που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνει είδη ένδυσης, καθώς και πολύτιμο φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

Τα εφόδια αυτά προέρχονται απευθείας από το δίκτυο των κοινωνικών δομών του Δήμου -και συγκεκριμένα από το Κοινωνικό Φαρμακείο, τη Δομή Κοινωνικού Ενδύματος και το Κοινωνικό Παντοπωλείο- καθώς και από τις ευαισθητοποιημένες δωρεές των ίδιων των δημοτών.

Με την εγγύηση της HelpHellas η ασφαλής μεταφορά

Προκειμένου η βοήθεια να φτάσει με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις στα χέρια των ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη στη Νότια Αμερική, όλα τα είδη παραδόθηκαν στην Ακαδημία Εθελοντισμού HelpHellas. Ο έγκριτος εθελοντικός φορέας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο της ασφαλούς μεταφοράς και της σωστής διανομής του υλικού επί του πεδίου.

Ι. Τομπούλογλου: «Η προσφορά δεν γνωρίζει σύνορα»

Σε δήρωσή του για την αποστολή, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Ιωάννης Τομπούλογλου, έδωσε το στίγμα της πρωτοβουλίας:

«Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί διαχρονική αξία και καθημερινή υποχρέωση του δήμου μας. Μέσα από τις κοινωνικές δομές μας και με τη διαρκή στήριξη των δημοτών μας, αποδεικνύουμε ότι η προσφορά δεν γνωρίζει σύνορα».

Παράλληλα, ο κ. Τομπούλογλου συμπλήρωσε πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια βαθιά πράξη ευθύνης και ανθρωπιάς, στέλνοντας παντού το μήνυμα ότι η ελπίδα μπορεί να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από την πλευρά της, η δημοτική Αρχή ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει παρόμοιες ανθρωπιστικές δράσεις. Στόχος παραμένει η αξιοποίηση του έργου των κοινωνικών δομών και η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να προσφέρεται χείρα βοηθείας σε κάθε άνθρωπο που πλήττεται, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και εκτός των συνόρων της.