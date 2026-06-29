Μία δέσμη οκτώ μέτρων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης.

Τις πρωτοβουλίες αυτές παρουσίασε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Πολιτική την περίοδο 2027 – 2030.

Σε ό,τι αφορά το δημογραφικό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτάσσει πέντε μέτρα αντιμετώπισης:

Θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ (εφάπαξ) για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Παροχή δωρεάν της «πάνας του μωρού» για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων. Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί, για χρονικό διάστημα τριών ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργία προγράμματος κατ’ οίκον υποστήριξης της μητρότητας με Κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους Πιλοτικής Εφαρμογής. Το Πρόγραμμα προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό πρόβλημα, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τα εξής:

Διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μέτρο άμεσης απόδοσης. Ήδη έχουν ανακαινιστεί 40 διαμερίσματα και υπάρχουν 17 υπογεγραμμένα μισθωτήρια, με 7 ακόμη που αναμένεται να υπογραφούν μέχρι τέλος του μήνα. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται η ανακαίνιση ακόμη 60 ακινήτων, φτάνοντας συνολικά τις 100 κατοικίες, με δυνατότητα στήριξης έως 275 ωφελούμενων. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, (Ν. 5229/2025 κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις) με στόχο τη δημιουργία 30 διαμερισμάτων κοινωνικά προσιτής δημοτικής κατοικίας, τα οποία θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, ζευγάρια με τουλάχιστον ένα παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες, με κοινωνικά κριτήρια, ενισχύοντας τη δυνατότητα παραμονής τους στην πόλη και τη δημιουργία σταθερών συνθηκών οικογενειακής ζωής. Αρχικά θα αξιοποιηθούν έξι δημοτικά οικόπεδα στο κέντρο και ανατολικά της πόλης τα οποία θα αποδώσουν προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες κατοικία. Η ανοικοδόμηση των δημοτικών οικοπέδων θα γίνει μέσω του πλαισίου της κοινωνικής αντιπαροχής. Το οικονομικό μέγεθος αυτού του Προγράμματος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο. Μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μητσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, ως πολιτική αξιοποίησης και επανάχρησης της αδρανούς δημοτικής περιουσίας, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου κοινωνικής κατοικίας, όπου θα υπηρετείται η διαγενεακή σύνθεση, με τη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών σε κλίμα γειτονιάς. Ένα κτήριο που σήμερα δεν αξιοποιείται, θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο χώρο κατοικίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των οικογενειών.

«Η στήριξη της οικογένειας, η ενίσχυση των νέων ζευγαριών, η κατά το δυνατό αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Είναι πολιτική για το ίδιο το μέλλον της πόλης. Η νέα στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζει την κοινωνική πολιτική ως μια σειρά αποσπασματικών παρεμβάσεων, αλλά ως ολοκληρωμένο σχεδιασμό για μια πόλη που στέκεται έμπρακτα δίπλα στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στη νέα γενιά, στους ηλικιωμένους, στους ευάλωτους συμπολίτες μας», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ