Σε πανελλαδική δημοσκόπηση, που καταγράφει την εκλογική δύναμη των κομμάτων, προχώρησε ο στατιστικολόγος και πολιτικός αναλυτής Νίκος Καρδούλας.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου με sms σε κινητά τηλέφωνα, σε πανελλαδική βάση δεδομένων.

Η δημοσίευση του Νίκου Καρδούλα

Πανελλαδική δημοσκόπηση Ν. Καρδούλα: Μεγάλη πτώση ΝΔ – Μάχη για τη 2η θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού – 4ο το κόμμα Τσίπρα

Είναι η πρώτη φορά που ερευνάται ταυτόχρονα η πρόθεση ψήφου για τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα μαζί με τα υπάρχοντα κόμματα, ώστε να υπάρχει μία ρεαλιστική εικόνα ως προς τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, αφού τόσο η κ. Καρυστιανού, όσο και ο κ.Τσίπρας δήλωσαν ότι θα είναι παρόντες όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.

Η ΝΔ παρουσιάζει μεγάλη πτώση στο ποσοστό της (17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023 και 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2024), για τη δεύτερη θέση αναμένεται να δοθεί μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Καρυστιανού, ενώ το κόμμα Τσίπρα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα απευθύνθηκε μέσω ερωτηματολογίου με sms στα κινητά τηλέφωνα της δικής μου πανελλαδικής βάσης δεδομένων, η οποία όποτε χρησιμοποιήθηκε σε εκλογές από το 2015 μέχρι και το 2019, έπεσε πάντα μέσα στις εκτιμήσεις ψήφου, κόντρα σε εκτιμήσεις άλλων εταιρειών. Τα χιλιάδες αποσταλέντα ομαδικά sms πληρώθηκαν από εμένα.

Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως 29 Απριλίου 2026 και συμμετείχαν σε αυτή 1.250 άτομα άνω των 17 ετών, τα οποία απάντησαν στις παρακάτω 4 ερωτήσεις:

– Εάν είχαμε σήμερα εθνικές εκλογές εσείς ποιο από τα παρακάτω κόμματα θα ψηφίζατε;

– Σε ποια επαγγελματική ομάδα ανήκετε;

– Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

– Ποιο είναι το φύλο σας;

Ανάλυση – Αποτελέσματα

Αρχικά έγινε στάθμιση των αποτελεσμάτων πρόθεσης ψήφου της έρευνας βάσει των επαγγελματικών και ηλικιακών ομάδων και του φύλου και στη συνέχεια έγινε αναγωγή στα έγκυρα με αναλογική αναγωγή των λευκών, άκυρων και αποχής (2,5%).

Οι αναποφάσιστοι της έρευνας ήταν μόλις 5,5% και στη συνέχεια έγινε η εκτίμηση ψήφου με αναλογική αναγωγή των αναποφάσιστων.

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται μόνο η εκτίμηση ψήφου για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις με την πρόθεση ψήφου και τους αναποφάσιστους, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία), όπου παρουσιάζεται απευθείας η εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα κόμματα, το εύρος διακύμανσης της εκτίμησης ψήφου βάσει του στατιστικού σφάλματος της έρευνας (διάστημα εμπιστοσύνης 95%) και το εύρος διακύμανσης των αντίστοιχων εδρών των κομμάτων που θα εισέρχονταν στη Βουλή εάν είχαμε σήμερα εκλογές, όπου παρατηρείται:

– Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην εκτίμηση ψήφου και το ποσοστό της βάσει του στατιστικού σφάλματος κυμαίνεται από 21% έως 26% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (13% – 17%), το Κόμμα Καρυστιανού (12,5% – 16,5%), το Κόμμα Τσίπρα (9,5% – 12,5%), η Ελληνική Λύση (5,5% – 8,5%), το ΚΚΕ (5% – 8%), η Φωνή Λογικής (3% – 6%), η Πλεύση Ελευθερίας (2,5% – 5,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μερα25 (και τα δύο 1,5% – 3,5%), οι Δημοκράτες (1% – 3%), η Νίκη και οι Σπαρτιάτες (και τα δύο 0,5% – 1,5%), η Νέα Αριστερά (0% – 1%) και το Άλλο Κόμμα (3,5% – 5,5%).

– Εάν είχαμε σήμερα εκλογές θα εισέρχονταν στη Βουλή τα εξής 8 κόμματα: Η Νέα Δημοκρατία της οποίας οι έδρες θα κυμαίνονταν από 82 έως 104 και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (47 – 54 έδρες), το Κόμμα Καρυστιανού (46 – 52 έδρες), το Κόμμα Τσίπρα (35 – 40 έδρες), η Ελληνική Λύση (21 – 25 έδρες), το ΚΚΕ (20 – 24 έδρες), η Φωνή Λογικής (13 – 17 έδρες) και η Πλεύση Ελευθερίας (11 – 15 έδρες).

– Ο σχηματισμός κυβέρνησης θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «εξίσωση για δυνατούς λύτες».



ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ: Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας