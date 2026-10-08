Κατηγορηματική είναι η θέση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά τη στάση των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector). Σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές, η αμερικανική πλευρά απέστειλε ξεκάθαρο μήνυμα συμπαράστασης στο έργο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί επιφυλακτικότητας της Ουάσιγκτον.

Η Αθήνα, επικαλείται το επίσημο απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα των τοποθετήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ορισμένα ζητήματα εμπλέκουν ευαίσθητες ισορροπίες με τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζονται μέσω της διπλωματικής οδού και όχι δημόσια. Παράλληλα, τόνισε τη σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ για την ευόδωση των εργασιών, εξαιτίας και της κομβικής συμμαχικής σχέσης με την Ελλάδα.

«Η ευαισθησία δεν συνιστά δικαίωμα»

Σχολιάζοντας την αναφορά Ρούμπιο στις «ευαισθησίες» γειτονικών κρατών που περιπλέκουν τα ενεργειακά έργα, ανώτατος διπλωμάτης διαμήνυσε με σαφήνεια ότι η όποια «ευαισθησία» τρίτης χώρας δεν παράγει έννομα δικαιώματα ούτε μπορεί να περιορίσει όσα απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Αναφορικά με τη χρήση της «ιδιωτικής διπλωματίας», η ελληνική πλευρά σημειώνει ότι οι χειρισμοί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας απαιτούν λεπτούς χειρισμούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως επισημαίνεται, εάν ανακύψει οποιοδήποτε εμπόδιο στη διασυνδεσιμότητα, οι ΗΠΑ θα παρεμβούν διακριτικά.

Η διαδικασία για την επανεκκίνηση των εργασιών

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των εργασιών του καλωδίου, διευκρινίστηκε ότι η πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στην αρμόδια κατασκευάστρια εταιρεία και όχι στην ελληνική κυβέρνηση. Μόλις κατατεθεί το σχετικό αίτημα, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει αμέσως στις απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες, πάντοτε εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν τη σημασία της 45λεπτης κατ’ ιδίαν συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο, η οποία επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων.

Η Ελλάδα ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος

Η συνολική αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς διαπιστώθηκε ταύτιση αμοιβαίων αντιλήψεων σε σειρά διεθνών θεμάτων. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η δημιουργία ενός διαρκούς διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της ενέργειας, όπου Αθήνα και Ουάσιγκτον συμφωνούν στην ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών δρόμων. Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος για την Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστηρίζοντας έργα υποδομής που προάγουν την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.