Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι αύριο στις 11:00, σε διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στη σύσκεψη αναμένεται να εξεταστεί η πορεία καταγραφής των ζημιών, καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων για την άμεση καταβολή των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή των μέτρων στήριξης προς τους πυρόπληκτους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των πληγέντων και η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών αποζημίωσης, ώστε να δοθεί άμεση ανακούφιση σε νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί μέσα σε 10 χρόνια

Δεκαπέντε μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία δέκα χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών.

Σημειώνεται ότι μέχρι λίγο πριν από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία εννιά χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.