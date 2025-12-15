«Ο Προϋπολογισμός αποτυπώνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Η οικονομική ανάπτυξη να επιστρέφει στην κοινωνία, στις οικογένειες με ή χωρίς παιδιά, στα παιδιά, στα άτομα με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στους άνεργους, στους πιο ευάλωτους. Και γι’ αυτό, ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι απλώς ισοσκελισμένος, είναι κοινωνικά δίκαιος και δημογραφικά συνειδητός», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η κυρία Μιχαηλίδου, αφού υπογράμμισε ότι ο φετινός Προϋπολογισμός είναι δίκαιος, ρεαλιστικός, αναπτυξιακός, κοινωνικός και έχει «καλά νέα» για όλους, επιχείρησε να καταδείξει «πως τα αφηρημένα νούμερα και μεγέθη του προϋπολογισμού προδιαγράφουν μια καλύτερη και ευκολότερη ζωή για τους πολίτες» αναφερομένη ιδιαιτέρως, στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους – η οποία απελευθέρωσε δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές – αλλά και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και επισήμανε ότι μεταξύ των άλλων επιτευγμάτων της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης τα δύο αυτά στοιχεία αφήνουν το θετικό αποτύπωμά στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ως Υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, μίλησε γι’ αυτό με ένα πρακτικό παράδειγμα απαντώντας στις ανησυχίες ενός ζευγαριού με δύο παιδιά, το οποίο περιμένει μέσα στο 2026 και το τρίτο παιδί της: Θα είναι το 2026 καλύτερο γι’ αυτήν την οικογένεια; Θα μπορέσουν οι γονείς να αντιμετωπίσουν τα έξοδα της γέννας και να φροντίσουν το νεογέννητο μωρό, τους πρώτους κρίσιμους μήνες; Θα μπορέσουν να επιστρέψουν και οι δύο στην δουλειά τους, ή κάποιος πρέπει να μείνει για να φροντίζει το παιδί; Τι θα γίνει με τις υποχρεώσεις απέναντι στα μεγαλύτερα παιδιά αν σπουδάζουν ή αν έχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες; Το εκκαθαριστικό στο τέλος του χρόνου θα είναι μια ανάσα ανακούφισης; Και με τη Στέγη; Θα καταφέρουν να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι ή έστω να βρουν αξιοπρεπή κατοικία με προσιτό ενοίκιο;

Όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, αυτή η οικογένεια, με τη γέννηση και του τρίτου παιδιού θα λάβει το επίδομα γέννησης που φτάνει σήμερα στις 3.000Euro. Υπενθύμισε δε, ότι η κυβέρνηση θέσπισε επίδομα μητρότητας και για τις μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες, οπότε αν η μητέρα είναι ελεύθερη επαγγελματίας θα λαμβάνει για εννέα συνεχόμενους μήνες επίδομα μητρότητας ύψους 880Euro. Κι έτσι αυτή η οικογένεια τους πρώτους εννέα μήνες θα λάβει πάνω από 10.000Euro, (περίπου 1100Euro το μήνα), για να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα του παιδιού, για να μπορεί η μητέρα να μένει στο σπίτι να φροντίζει το μωρό, ή εναλλακτικά ο πατέρας αν κάνει χρήση της άδειας πατρότητας – που επίσης θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση.

Επίσης με την επιστροφή των γονέων στην εργασία τους, η Πολιτεία τους στηρίζει οικονομικά με vouchers ώστε το νεογέννητο να φιλοξενηθεί σε βρεφικό σταθμό και αργότερα σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό. Όπως σημείωσε η αρμόδια υπουργός, από φέτος αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα και έτσι η στήριξη αυτή δίνεται πλέον σε 6.000 περισσότερες οικογένειες. Ωστόσο για την οικογένεια αυτή, ο βρεφονηπιακός δεν είναι η μόνη λύση, αφού από το 2026, όποιος κι αν είναι ο τόπος κατοικίας, οι γονείς θα μπορούν, να αναθέσουν τη φροντίδα του παιδιού στη «Νταντά της γειτονιάς» που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και συγγενικό πρόσωπο (ο παππούς ή η γιαγιά), ενώ το 2026 το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια

Το 2026 επίσης η οικογένεια αυτή, θα έχει μια ακόμη υπηρεσία για το μωρό της: Θα λάβει, εφόσον χρειασθεί, οικονομική στήριξη που φτάνει έως και 800Euro τον μήνα για να εντάξει το νεογέννητο της στο πρόγραμμα της «Πρώιμης Παρέμβασης», για να βελτιώσει τον λόγο του, να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του και γενικότερα να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και κάθε μέσο για να φτάσει στην βέλτιστη σωματική και νοητική του κατάσταση.

Συνεχίζοντας η κυρία Μιχαηλίδου, είπε ότι η ίδια οικογένεια επίσης θα στηριχθεί οικονομικά αν το μεγαλύτερο παιδί της είναι φοιτήτρια σε μια άλλη πόλη, καθώς θα λαμβάνει κάθε χρόνο το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 1500 ευρώ και κάθε χρόνο θα παίρνει την επιστροφή ενός ενοικίου που φτάνει μέχρι και 800 ευρώ.

Στήριξη επίσης θα λαμβάνει το παιδί – φοιτήτρια αν συμβαίνει να είναι άτομο με αναπηρία, που θα μπορεί να φοιτήσει κανονικά και να ολοκληρώσει τις σπουδές της έχοντας δίπλα της τον Προσωπικό Βοηθό. «Αυτό είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα του Υπουργείου μας που ολοκληρώνει την πιλοτική εφαρμογή του με 1700 άτομα να λαμβάνουν ήδη τις υπηρεσίες του» τόνισε η υπουργός και προσέθεσε ότι το καλό νέο κι εδώ είναι ότι ο Προσωπικός Βοηθός από 2026 υλοποιείται πανελλαδικά.

Εξάλλου, η οικογένεια με τα τρία παιδιά και πάλι μέσα στο 2026 θα πληρώσει σημαντικά λιγότερους φόρους και θα δει να αυξάνεται το καθαρό εισόδημά της που πάει για τις ανάγκες του νοικοκυριού. «Το καταφέραμε επειδή η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής μας δημιούργησε τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο που φτάνει στο 1,7δισ. ευρώ» σημείωσε και εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως αν το ετήσιο εισόδημα του κάθε γονιού είναι στις 20.000Euro τότε ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται από 22% στο 9%, ο κάθε γονιός εξοικονομεί από φόρους 1300 ευρώ, σύνολο 2.600 ευρώ, δηλαδή τρεις κατώτατοι μισθοί πάνω. Αντίστοιχα αν οι ετήσιες αποδοχές τους φτάνουν τις 30.000 ευρώ κάθε γονιός θα έχει όφελος 2.100 ευρώ ετησίως, συνολικό όφελος 4.200Euro, που αντιστοιχούν σε 4,5 κατώτατους μισθούς.

Σχετικώς δε με τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι η απάντηση βρίσκεται στα 43 ενεργά στεγαστικά προγράμματα που συγκροτούν την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης:

– Με το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, η οικογένεια ως τρίτεκνη, μπορεί να αποκτήσει πρώτη κατοικία εξασφαλίζοντας ένα δάνειο με επιδότηση επιτοκίου που φτάνει στο 75%.

“Η κοινωνική αντιπαροχή και η αξιοποίηση σε πρώτη φάση τριών στρατοπέδων είναι δύο νέα εργαλεία που μπαίνουν το 2026 σε εφαρμογή με διπλό στόχο: Πρώτον, να αυξηθεί η συνολική διαθεσιμότητα ακινήτων ώστε να πέσουν οι τιμές και τα ενοίκια να γίνουν προσιτά στα μικρά και μεσαία νοικοκυριά. Δεύτερον, θα δημιουργηθεί ένα πρώτο απόθεμα κοινωνικών κατοικιών” εξειδίκευσε.

– Με το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, δίνεται ακόμα μία δυνατότητα για την οικογένεια αυτή να ενισχύσει το εισόδημά της, αφού μπορεί να ανακαινίσει ένα κλειστό σπίτι, που κληρονόμησε, και να το νοικιάσουν με μακροχρόνια μίσθωση. Το πρόγραμμα θα καλύψει το 60% της ανακαίνισης που μπορεί να φτάσει μέχρι και 8.100Euro.

«Η τρίτεκνη οικογένεια της ιστορίας μας αναπαριστά μια πραγματική ζωή με δυσκολίες, με ανάγκες και αγωνίες. Το ερώτημα είναι αν το κράτος είναι παρόν ή όχι; Η απάντηση είναι Ναι: Είναι παρών από την πρώτη μέρα που γεννιέται ένα παιδί. Είναι παρών όταν οι γονείς επιστρέφουν στην εργασία. Είναι παρών στο σχολείο, στη φροντίδα, στη στέγη, στις σπουδές. Είναι παρών όταν υπάρχει αναπηρία. Είναι παρών όταν το εισόδημα πιέζεται» είπε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, ολοκληρώνοντας την ομιλία της ως προς τον τομέα της ευθύνης της.

Η κυρία Μιχαηλίδου, τέλος αφού υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός αποτελεί πάντα μια ακτινογραφία της συνολικής πορείας της χώρας το συνέδεσε με την “εθνική επιτυχία” – όπως την χαρακτήρισε – της εκλογής του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην θέση του Προέδρου του Eurogroup και υπογράμμισε: «Μαζί λοιπόν με τα θερμά συγχαρητήρια στον κ. Πιερακάκη, αξίζει να αναλογιστούμε πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που έχουμε διανύσει ως χώρα. Από τον εφιάλτη του Grexit στη καθολική αναγνώριση και εμπιστοσύνη των εταίρων μας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ