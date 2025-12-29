Με μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση ολοκληρώνεται το 2025 για το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ) του Δήμου Αθηναίων, καθώς δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια προσφέρεται σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΗΛΕΚΤΡΑ Energy και της ενεργειακής κοινότητας «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Gender4power. Το ενεργειακά ευάλωτο νοικοκυριό κληρώθηκε μεταξύ 18 μονογονεϊκών οικογενειών-μελών του ΓΑΕΦ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Σεράφειο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε: «Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων, δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία. Έχοντας ήδη μηδενίσει τα δημοτικά τέλη σε 200 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και χορηγήσει την Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας σε περισσότερα από 350, προσφέρουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μία μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι πολιτική ευθύνη να διασφαλίζεις ότι κανένα νοικοκυριό δεν μένει στο σκοτάδι. Αποδεικνύουμε ότι ο Δήμος μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει δυναμικά με λύσεις μακράς πνοής και πραγματικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Η παροχή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων με την ΗΛΕΚΤΡΑ Energy και αφορά σε πιστοποιημένο από το ΓΑΕΦ ενεργειακά φτωχό νοικοκυριό.

Το πρόγραμμα Gender4power χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών, που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια. Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του έργου στην Αθήνα, υλοποιούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, παροχή εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κληρώθηκαν δώρα για τις οικογένειες πολυτέκνων που παρευρέθηκαν. Παράλληλα ο δήμαρχος Αθηναίων και τα στελέχη του ΓΑΕΦ διένειμαν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για την ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ