Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

«Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο κ. Δούκας μετέβη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόσκληση του Νίκου Δένδια προκειμένου να μιλήσουν για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η Κυβέρνηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δούκα

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Πηγή: ertnews.gr