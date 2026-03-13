Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος βρίσκεται πλέον εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης έκανε γνωστή την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Ο βουλευτής διεγράφη, καθώς σε πρόσφατη συνέντευξη του φέρεται να άφηνε αιχμές τόσο για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα δεν έκανε ούτε μία αναφορά στο έργο και στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος και δεν άσκησε και καμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Αντιδράσεις Δούκα και Γερουλάνου

Ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος αντέδρασαν στην απόφαση της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ.

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Δούκα

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Παράλληλα, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας».

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Γερουλάνου

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα απο όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Το μήνυμα του Οδυσσέα Κωνσταντόπουλου μετά τη διαγραφή του

«Μετά την χθεσινή απόφαση σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων και πράξεων.

Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω. Καλή δύναμη στο έργο σας».