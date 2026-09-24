Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική άσκησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αγόμαστε και συρόμαστε πίσω από τις πολιτικές του Τραμπ και του Νετανιάχου».

Στράφηκε προσωπικά κατά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη λέγοντας: «Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι είμαστε μία μικρομεσαία χώρα και είναι δύσκολο να κάνει τον υπουργό Εξωτερικών. Αν το ήξερα, είπε, δεν θα διεκδικούσα να είμαι μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ. Τι είναι αυτά;».

«Έχουμε κυβέρνηση που είναι επικίνδυνη για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα της πατρίδας και για την καθημερινότητα» ανέφερε. Στράφηκε και κατά του ‘Αδωνι Γεωργιάδη ο οποίος επιτέθηκε σε δημοσιογράφο ρωτώντας αν “έχει πιει κανένα μπάφο;”. «Ο θαυμαστής του Παττακού επιτίθεται σε δημοσιογράφους δίχως να σέβεται τον θεσμικό ρόλο των δημοσιογράφων», ανέφερε.

Σχολίασε την φράση του Αλέξη Τσίπρα ή «εμείς ή κανείς», λέγοντας ότι είναι έξυπνη διαφημιστική ατάκα αλλά πρόσθεσε ότι τα πράγματα μπερδεύονται όταν πρέπει να αναπτύξει τις θέσεις του. Ασκώντας κριτική στις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ είπε ότι «ξαφνιαστήκαμε γιατί ενώ μέχρι πρότινος συμφωνούσαν τα στελέχη που ήταν και σύντροφοι μας για τον 13 και 14 μισθό ξαφνικά μας είπαν ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δεν μπορούμε στο όνομα του ρεαλισμού να μένουμε ακίνητοι. Ο τρόπος που κινούνται κάποιες δυνάμεις, αλλάζοντας θέσεις, κάνουν κακό στην δημοκρατία και ευνοούν την ακροδεξιά».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε «πάμε, καθαρά, αριστερά, σταθερά, έχουμε διμέτωπο απέναντι στην δεξιά και απέναντι στην αποχή και στην απαξίωση της πολιτικής».

Απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη που αρνείται τις συνεργασίες και πρόσθεσε: «είμαστε οι μόνοι που όταν μιλάμε για συγκλίσεις, συνεργασίες και για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, το εννοούμε. Στο προσεχές διάστημα θα καλέσουμε όσους θέλουν και όσους μπορούν να μιλήσουμε επί προτάσεων». Άσκησε κριτική στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι σκέφτονταν με όρους προσωπικούς. Δεν προτάσσουμε παλαιότερες στιγμές που μπορεί να ήταν ατυχείς αλλά προτάσσουμε την ανάγκη για συνεννόηση». ‘Ασκησε κριτική σε όσους αποχώρησαν λέγοντας ότι «έχουμε πλειάδα βουλευτών της Αριστεράς που είναι στο τέρμιναλ».

Για την συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν την ανακαλύψαμε την συλλογική ηγεσία για να βολευτούν κάποιοι. Προβλέπεται στο καταστατικό μας. Επίσης το καταστατικό μας λέει ότι ο πρόεδρος είναι για να εκτελεί και να υλοποιεί αποφάσεις. Το προηγούμενο διάστημα αναζητούσαμε μεσσίες. Κάποιοι όταν δεν κατάφεραν να εκλεγούν πρόεδροι σηκώνονταν και έφευγαν».