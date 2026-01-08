Η Μαρία Καρυστιανού σε πρόσφατη συνέντευξη της δήλωσε ότι προετοιμάζει ένα πολιτικό φορέα και δέχθηκε σκληρή κριτική για αυτή της την απόφαση.

Μεταξύ των επικριτών είναι και ο γνωστός τραγουδοποιός, Στάθης Δρογώσης.

Ο Στάθης Δρογώσης έκανε μια ανάρτηση στο Χ στην οποία σχολίασε τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο τραγουδοποιός έκανε λόγο για μια «αψυχολόγητη κίνηση» και συνέκρινε την περίπτωση με τη στάση της Μάγδας Φύσσα για την οποία γράφει ότι «δεν έκανε κόμμα, ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν οι ακροδεξιοί για χρόνια».

Μάλιστα, ο κ. Δρογώσης τόνισε ότι «οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα» (σ.σ. με αφορμή τις δηλώσεις Ασλανίδη).

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση:

«Η μάνα του Φύσσα δεν έκανε κόμμα ούτε πολιτεύτηκε και την έβριζαν τα σκουπίδια οι ακροδεξιοί για χρόνια. Οι γονείς του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών δεν θέλουν κόμμα. Η μητέρα Καρυστιανού που έχει τη συμπάθεια όλων μας προχωράει σε εντελώς αψυχολόγητη κίνηση. Φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι την στηρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί; Με πόσα χρήματα; Όλα πρέπει να γίνονται στο φως».

Δείτε την ανάρτηση στο Χ: