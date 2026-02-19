Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού παρέμβασης σε κράτη-μέλη όπου διαπιστώνεται τεκμηριωμένα σοβαρό έλλειμμα ασφάλειας, και παράλληλα την ανάληψη δράσης ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στην ΕΕ πληρούν τις προδιαγραφές πυραντοχής, ζητεί με δύο νέες ερωτήσεις που κατέθεσε, η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη ερώτησή της, με θέμα «Συστημικό έλλειμμα ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και ανάγκη αναθεώρησης της Οδηγίας 2016/798/ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων» , επισημαίνει ότι σε απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε προηγούμενη ερώτηση που είχε καταθέσει για το συστημικό έλλειμμα ασφάλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, ανέφερε ότι «την ευθύνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων φέρουν τα κράτη-μέλη και οι σχετικοί παράγοντες, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ)2016/798. Ούτε η Επιτροπή, ούτε ο ERA μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς τους παράγοντες στο πλαίσιο του ρόλου τους».

Η κ. Κουντουρά ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «πώς θα διασφαλίσει στην επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ)2016/796, ότι ο ERA θα ασκεί έγκαιρο και ουσιαστικό έλεγχο επί των εθνικών αρχών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ενεργού παρέμβασης, όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας; Προτίθεται να προτείνει επιπλέον την αναθεώρηση της Οδηγίας (ΕΕ)2016/798, ώστε να προβλεφθεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός παρέμβασης, κατόπιν εισήγησης του ERA, σε περιπτώσεις όπου τεκμηριωμένα διακυβεύεται η ασφάλεια των σιδηροδρόμων σε κράτος-μέλος;».

Στη δεύτερη ερώτησή της, με θέμα «Ανάγκη διασφάλισης της συμμόρφωσης του τροχαίου υλικού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πυρασφάλειας στα Κράτη-Μέλη» αναφέρει ότι, σύμφωνα με νέα έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, «τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 εξετάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 45545‑2 και αποδείχτηκε πως δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις πυραντοχής. Απ’ τη στιγμή που, μερικά καθίσματα είχαν αντικατασταθεί ή ανακαινιστεί στο πλαίσιο συντήρησης μετά το 2015, οι ουσιαστικές ανακαινίσεις τροχαίου υλικού έπρεπε υποχρεωτικά να πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ, όπως το EN 45545‑2, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Οδηγίας 2016/797 και το σημείο 7.1.2 του παραρτήματος της ΤΠΔ “Τροχαίο υλικό-Μηχανές και επιβατικό τροχαίο υλικό”. Το πόρισμα καταδεικνύει ότι παρά τις αλλαγές, οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν επαλήθευσαν τη συμμόρφωση των νέων υλικών με τις υποχρεώσεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση της παθητικής προστασίας των επιβατών».

Επ’ αυτών ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «πώς αξιολογεί ότι, παρά τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφαλείας για τους σιδηροδρόμους, σήμερα κυκλοφορούν αμαξοστοιχίες που δεν τηρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στα Κράτη-Μέλη; – Ποιες ενέργειες σκοπεύει να λάβει, ώστε να πραγματοποιείται ουσιαστικός έλεγχος στο τροχαίο υλικό απ’ τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τον ERA, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας; Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει πως εφαρμόζονται στην πράξη η ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφάλειας για το τροχαίο υλικό των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, από τη στιγμή που για άλλη μια φορά εμφανίζονται και αποδεικνύονται κενά εποπτείας και ασφαλείας;».