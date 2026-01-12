To αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να μην προσέλθει στις αυριανές (13/1) συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, αφότου το αίτημά του για μεγαλύτερο αριθμό εκπροσώπων απορρίφτηκε από την Κυβέρνηση.

Ως γνωστόν, το Μέγαρο Μαξίμου είχε δεχτεί να προσέλθουν δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων – μία με αγρότες στις 13:00 και μία με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, αλλά και με αγρότες από την Κρήτη και από τα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης αμέσως μετά. Η προϋπόθεση ήταν όσοι προσέλθουν να μην έχουν εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η πανελλαδική της Νίκαιας αποφάσισε να μην προσέλθει, καθώς είχε ζητήσει να παρίστανται 25-35 εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου σε κάθε μία από αυτές. Ένα αίτημα που δεν αποδέχτηκε το Μέγαρο Μαξίμου.

Μαρινάκης: Στον διάλογο δεν προσέρχεται αυτός που δεν πιστεύει στη λύση

Στην ενημέρωση τω πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση, είπε: «Δεν μπορώ να σας απαντήσω για κάτι που αφορά την άλλη πλευρά. Η πρόσκληση είναι με τους όρους να είναι αντιπροσωπευτικές οι παρουσίες, όπως το είχαμε θέσει. Θεωρώ ότι, όσο παραπάνω είναι και όσο πιο αντιπροσωπευτική είναι η παρουσία των αγροτών, τόσο πιο ουσιαστική είναι η συνάντηση. Το να γίνει μια συνάντηση, έστω και μία από τις δύο, με ανθρώπους που δεν εκπροσωπούν το όλον, τότε αυτό αδικεί και τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών».

Σχολίασε, επίσης, πως «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο δείχνει πολλά για τις προθέσεις του όλο αυτό το διάστημα. Στον διάλογο δεν προσέρχεται αυτός που δεν πιστεύει σε αυτά που ζητάει και δεν πιστεύει στη λύση. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας το καλό του κλάδου της είναι να προσέλθουν στον διάλογο μετά από μια έκκληση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού».

Ερωτηθείς για την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να δώσει το «παρών» και το εάν θα γίνουν οι συναντήσεις, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν μπορεί να απαντήσει, «γιατί δεν είναι κάτι που αποφασίζω προσωπικά. Να σας απαντήσω κάτι επί του πιεστηρίου, τη στιγμή που δεν έχω ενημέρωση επί του συγκεκριμένου αιτήματος;».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι θα είναι δύο συναντήσεις «επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «η κυβέρνηση, και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του Πρωθυπουργού: Η πρώτη με τη μία ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα, είναι δύο συναντήσεις».

«Να είναι εποικοδομητική η συζήτηση, όχι πανηγύρι»

Ο Παύλος Μαρινάκης συμπλήρωσε πως «η επιθυμία είναι να γίνει αύριο, όπως έχουμε προαναγγείλει. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους».

«Έχουμε διαμηνύσει, μέσω του υπουργού Ανάπτυξης, για επίσης προφανείς λόγους ασφαλείας, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει καμία άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε έκαστη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, και αύριο, πιθανότατα, το μεσημέρι, εκεί γύρω στη μια, να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη, να δεχθεί ο Πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί».