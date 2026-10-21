Αυστηρό μήνυμα προς την Τρίπολη και την Άγκυρα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον απόηχο της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι Βρυξέλλες εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η συμφωνία του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Υπενθυμίζοντας τις σταθερές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, η ΕΕ διαμηνύει πως το μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, καλώντας παράλληλα όλες τις πλευρές να σεβαστούν τη σταθερότητα και τη νομιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη λύπη της για την επικύρωση, στις 20 Οκτωβρίου 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του «Μνημονίου Κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο», που υπεγράφη το 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Η θέση της ΕΕ σχετικά με το μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής. Όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και ανυπόστατο και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον στη διατήρηση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».