Έκτακτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό και επιπλέον προσωπικό από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως ο FRONTEX ανακοίνωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον μετά την συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη στις Βρυξέλλες.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης Δημήτρη Kαιρίδη. Οι προκλήσεις της Ελλάδας είναι προκλήσεις της ΕΕ. Τον διαβεβαίωσα για πλήρη υποστήριξη της Κομισιόν στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα. Του είπα ότι η ΕΕ στέκεται πλήρως πλάι στην Ελλάδα. Η γενική διεύθυνση μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων παρέχει επιπλέον χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης» σημείωσε η κ. Γιόχανσον.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες όπως ο FRONTEX παρέχουν «περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό». «Δεσμευόμαστε να εντείνουμε τη στενή ολοκληρωμένη συνεργασία μας με βασικούς γειτονικούς εταίρους» υπογράμμισε.

1/2

I met today with Greek Minister of Migration Dimitris Kairidis @DimKairidis

Greece challenges are EU challenges.

I assured him of @EU_Commission full support in the management of challenges Greece is faced with today.

I told him that the EU stands fully with Greece. pic.twitter.com/5I1mGEckCO

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 28, 2023