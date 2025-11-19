Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε σήμερα ένα θερμό μήνυμα εκτίμησης προς την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συστήθηκε επίσημα στον ελληνικό λαό μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε η Αμερικανική Πρεσβεία και έπειτα μίλησε για τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και τη δέσμευσή της να υπηρετήσει με ακεραιότητα.

Τόνισε πως προτεραιότητες της είναι η ενέργεια, η ασφάλεια, οι επενδύσεις και η καινοτομία.

Δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά όσα είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο μήνυμά της:

«Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αμερικανικό λαό εδώ (σ.σ. Ελλάδα), σε ένα έθνος του οποίου η ιστορία, η ομορφιά και το πνεύμα έχουν εμπνεύσει τον κόσμο. Η Ελλάδα και η Αμερική μοιράζονται κάτι σπάνιο και ισχυρό: Και τα δύο έθνη έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της δημοκρατίας ότι κάθε φωνή μετράει και ότι η ελευθερία αξίζει να υπερασπίζεται. Αυτές οι αξίες μάς συνδέουν από γενιά σε γενιά και πέρα από ωκεανούς. Ήμουν στο πλευρό του Προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Ημέρα εορτασμού της Ελληνικής Εθνικής Ανεξαρτησίας, καθώς απέτισε φόρο τιμής στον διαχρονικό δεσμό μεταξύ των δύο εθνών μας. Είμαστε δεμένοι με την ιστορία και την παράδοση, τον αγώνα για αυτοδιοίκηση, χειραφέτηση και αναγέννηση.

Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής επιρροής στις τέχνες και την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, καθώς και στον ακαδημαϊκό χώρο και τη στρατιωτική παράδοση. Σήμερα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενιές Ελληνοαμερικανών εμπλουτίζουν τις γειτονιές και τις κοινότητές μας με μια πλούσια κληρονομία πολιτιστικών παραδόσεων και μια παρακαταθήκη οικογενειακών αξιών, πίστης, φιλοξενίας και κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το πνεύμα καθοδηγεί τη διπλωματική μας σχέση, η οποία βασίζεται σε έναν σαφή σκοπό: Στη δέσμευση για ελευθερία και δικαιοσύνη, καθώς και στην ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των σχέσεών μας.

Ως Πρέσβης, θα κάνω ό,τι έκανα καθ’όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής μου ζωής. Θα ακούω με σεβασμό, θα ηγούμαι με ακεραιότητα και θα υπηρετώ με σκοπό. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα για να φέρνω νέες φωνές στη συζήτηση και να επεκτείνω τα όρια του εφικτού όταν Έλληνες και Αμερικανοί συνεργάζονται οι ένας δίπλα στον άλλο. Μαζί, θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις: Την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα νέων δρόμων για την καινοτομία. Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στα αποτελέσματα. Στη δημιουργία συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος και ζωτικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και βεβαιότητα. Θέλω αυτή η Πρεσβεία να είναι ένας χώρος όπου νέες ιδέες μπορούν να ανθίσουν και αναπτυχθούν. Ένας χώρος όπου οι άνθρωποι και από τις δύο χώρες μας μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν και να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα. Αυτό είναι που μας καθοδηγεί ως Αμερικανούς. Η αισιοδοξία, το θάρρος και η πεποίθηση ότι η πρόοδος είναι κάτι που χτίζεις, δεν περιμένεις.

Λοιπόν, προς τον λαό της Ελλάδας. Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους».