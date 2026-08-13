Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων Ελλήνων, τα οποία έχουν επισυμβεί στην αλλοδαπή, με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας προέγκρισης του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Με κοινή απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα, καθορίζεται η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης καταχώρησης ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λπ.) Ελλήνων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την απόφαση, μετά από τη θετική προέγκριση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ειδικού Ληξιαρχείου, όπως αυτή προβλέφθηκε με τη με αριθμό 66587/18-12-2025 κοινή απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υφυπουργού Εσωτερικών, οι πολίτες που έχουν αυθεντικοποιηθεί ως χρήστες μέσω διαπιστευτηρίων taxisnet, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που έχουν αυθεντικοποιηθεί ως χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μπορούν πλέον να αιτούνται ψηφιακά την καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων που τους αφορούν. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να αποστείλει τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, επικυρωμένα από Έλληνα δικηγόρο, δικαιολογητικά ως συστημένα μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή να τα προσκομίσει με φυσική παρουσία στην αρμόδια διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του υπουργείου Εσωτερικών. Εφόσον διαπιστωθεί πλήρης ταύτιση των αποσταλθέντων δικαιολογητικών με τα εγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας, δικαιολογητικά, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στον αιτούντα, προκειμένου να προβεί στην αίτηση καταχώρισης ληξιαρχικού γεγονότος.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι: «Η επικαιροποίηση του – παρωχημένου πλέον – ληξιαρχικού νόμου του έτους 1976 (ν.344/1976) οδηγεί σε ρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών. Δεδομένου ότι κάθε χρόνο γίνονται πάνω από 8.000 καταχωρίσεις, δηλαδή 3.500 νέες καταχωρήσεις γεγονότων που συνέβησαν στο εξωτερικό (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι κ.α.) και πάνω από 4.500 διορθώσεις γεγονότων του εξωτερικού (διαζύγια και αλλαγές στοιχείων), στόχος είναι το Ειδικό Ληξιαρχείο να γίνει φιλικό προς τον πολίτη και να προσαρμοστεί, με αξιοπιστία και ακρίβεια, στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας».