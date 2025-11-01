Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1η Νοεμβρίου), στην Αθήνα, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Μεταφέρθηκε στο νέο της επίσημο κατάλυμα, το Jefferson House στο Κολωνάκι, συνοδευόμενη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το πρόγραμμα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ ξεκινά σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου, με την εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας στις 16:30 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών, από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 22.00 με 12.00 έχει προγραμματιστεί χορός.

Αύριο 2 Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γνωρίσει τη νυχτερινή Αθήνα, καθώς θα βρεθεί στο «Κέντρο Αθηνών» για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε γνωρίσει προσωπικά και είχε διασκεδάσει με τον δημοφιλή τραγουδιστή στο πρόσφατο Gala του οργανισμού «The Hellenic Initiative» στο Λονδίνο. Η βραδιά μάλιστα θα είναι αφιερωμένη προς τιμήν της.

Η πρώτη της επίσημη υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Την Τετάρτη (5/11), η νέα πρέσβης αναμένεται να έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ, στα ενεργειακά ζητήματα και στις περιφερειακές εξελίξεις.