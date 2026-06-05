Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 85 ετών, άφησε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής του διατήρησε χαμηλό προφίλ μακριά από τη δημοσιότητα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε βασικός πρωταγωνιστής στην πολιτική ζωή του τόπου, έχοντας αναλάβει σημαντικά χαρτοφυλάκια ως κορυφαίος υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα με το έργο του στα υπουργεία, είχε κεντρικό ρόλο στις εσωτερικές εξελίξεις της παράταξης, καθώς έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος σε δύο συνεχόμενες και έντονες εκλογικές αναμετρήσεις: το 1996, με αντίπαλο τον Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997, απέναντι στον Κώστα Καραμανλή.

Η πολυετής πορεία του στα έδρανα του κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε το 2009. Παρόλο που στις εθνικές εκλογές εκείνης της χρονιάς οι ψηφοφόροι τον τίμησαν ξανά, εκλέγοντάς τον βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια της Λάρισας, ο ίδιος επέλεξε να αποσυρθεί οριστικά από την πρώτη γραμμή της πολιτικής.

Έκτοτε, ο Γιώργος Σουφλιάς προτίμησε συνειδητά την ιδιωτική ζωή, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και την εμπλοκή στα κομματικά δρώμενα μέχρι και τον θάνατό του.