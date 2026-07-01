Πέθανε ο πρόεδρος της «Ένωσης Κεντρώων», Βασίλης Λεβέντης, σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα social media.

Η δημοσίευση του κ. Γεωργιάδη έχει ως εξής:

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.

Είναι ο τρόπος που έζησες.

Ο τρόπος που αγωνίστηκες.

Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.

Καλό ταξίδι, πατέρα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

Πρώτα χρόνια, σπουδές και στρατιωτική θητεία

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσσήνη. Ήταν το τέταρτο παιδί του Αποστόλου και της Γρηγορίας Λεβέντη, οι οποίοι κατάγονταν από το Κορακοβούνι Αρκαδίας, ενώ οι δικές τους παλαιότερες οικογενειακές ρίζες εντοπίζονταν στον Δρυμώνα Κυθήρων.

Μετά την καταστροφή της πατρικής περιουσίας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, η οικογένεια μετακόμισε στον Πειραιά, όπου ο Βασίλης Λεβέντης ολοκλήρωσε τη βασική και μέση του εκπαίδευση (δημοτικό και εξατάξιο γυμνάσιο).

Το 1969 μπαίνει 9ος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών, από όπου αποφοιτά με άριστα. Στη συνέχεια, πραγματοποιεί περαιτέρω σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας για το μεταπτυχιακό του.

Υπηρέτησε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό ως Επίκουρος Σημαιοφόρος στη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (Δ.Δ.Μ.Ν.) στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας από το 1976 έως το 1978.

Μιλούσε Αγγλικά και Γερμανικά.

Η πρώτη επαφή με την πολιτική και το ΠΑΣΟΚ

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε ουσιαστικά το 1975, όταν ως συνεργάτης του τότε πρώην πρύτανη του ΕΜΠ, Κυπριανού Μπίρη, συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη των συνταγματικών άρθρων 21 και 24, καθώς και στον σχεδιασμό του οικιστικού προγράμματος της ΔΕΠΟΣ.

Η επίσημη ένταξή του στην οργανωμένη πολιτική σκηνή έγινε το 1974, ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, μετά τη νίκη του κόμματος το 1981, ο Λεβέντης εξέφρασε έντονες διαφωνίες. Θεωρούσε ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση του κινήματος άρχισε να απομακρύνεται από τις ιδρυτικές της αρχές, εφαρμόζοντας πολιτικές παρόμοιες με εκείνες των προκατόχων της.

Αποστασιοποιημένος πλέον, άρχισε να χαράζει τη δική του πορεία. Το 1982 κατεβαίνει ως υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά. Το 1984 ιδρύει το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός του, με το όνομα «Ελεύθεροι», συμμετέχει στις Ευρωεκλογές της ίδιας χρονιάς, αποσπώντας 8.816 ψήφους (0,15%).

Το 1986 διεκδικεί τη δημαρχία της Αθήνας, λαμβάνοντας 2.352 ψήφους (0,57%). Τον Ιούνιο του 1989 συμμετέχει ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθηνών. Συγκεντρώνει 5.212 σταυρούς προτίμησης και κατατάσσεται 29ος ανάμεσα σε 31 υποψηφίους, χωρίς να εκλεγεί.

Στις αρχές του 1990 ιδρύει το κόμμα «Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι», παίρνοντας μέρος στις βουλευτικές εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Η ίδρυση της «Ένωσης Κεντρώων» και το «φαινόμενο» του 1992

Το 1992, σε συνεργασία με το δημοκρατικό κόμμα Κέντρο του Γιώργου Γ. Παπανδρέου, ιδρύει την «Ένωση Κεντρώων και Οικολόγων» (η φράση «και Οικολόγων» αφαιρέθηκε αργότερα), η οποία μετέπειτα έγινε γνωστή απλώς ως «Ένωση Κεντρώων». Το όνομα επελέγη ως αναφορά στην ιστορική Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Στόχος του Λεβέντη ήταν να προσφέρει πολιτική στέγη στην παραδοσιακή κοινωνική βάση του κεντρώου χώρου, η οποία, κατά τη γνώμη του, είχε προδοθεί από τη μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ.

Η εκλογική αναμέτρηση σταθμός (1992)

Ο Βασίλης Λεβέντης κέρδισε ευρεία αναγνωρισιμότητα στις αναπληρωματικές εκλογές της 5ης Απριλίου 1992 στη Β’ Αθηνών. Αν και δεν εξελέγη βουλευτής, κατάφερε να συγκεντρώσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 114.942 ψήφων, μέγεθος δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη συνολική εκλογική βάση του κόμματός του στην περιφέρεια.

Έκτοτε, η Ένωση Κεντρώων έδινε αδιάλειπτα το «παρών» σε όλες τις αναμετρήσεις για το εθνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο από το 1993 και μετά.

Παρουσία στα Μέσα Ενημέρωσης και συγγραφικό έργο

Παράλληλα με την πολιτική, ο Βασίλης Λεβέντης ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στα ΜΜΕ.

Κανάλι 67

Ιδρύθηκε από τον ίδιο στα τέλη του 1990 (Κοινωνική και Οικολογική Τηλεόραση – Green Greece). Το 1993 μετονομάστηκε σε Κανάλι 40. Στα τέλη του 2000 πουλήθηκε στον εκδότη Γιώργο Κουρή και μετονομάστηκε σε Extra Channel (8 Ιανουαρίου 2001). Αργότερα πέρασε στον Φίλιππο Βρυώνη και τον Αύγουστο του 2003 μετονομάστηκε απλώς σε Extra.

Τηλεοπτικές Εκπομπές

Από το 2000 παρουσίαζε στο ίδιο κανάλι την εβδομαδιαία πολιτική εκπομπή «Πολιτικός Μαραθώνιος». Τα τελευταία χρόνια μετέδιδε τις εκπομπές του ψηφιακά, μέσα από το επίσημο κανάλι της «Ένωσης Κεντρώων» στο YouTube, με τον τίτλο «Αντιδιαπλοκή TV».

Έντυπος τύπος & βιβλία

Αρθρογραφούσε συστηματικά στην εφημερίδα «Αυριανή», ενώ από το 2004 εκδίδει την εφημερίδα «Αντιδιαπλοκή», που αποτελεί το επίσημο όργανο του κόμματός του.

Παράλληλα, έχει συγγράψει δύο βιβλία που αποτελούν συλλογές των κειμένων του στην Αυριανή: «Εκδότες και δημοσιογράφοι, οι μεγάλες πληγές της ελληνικής κοινωνίας» και «Ανοίγουμε το αρχείο του Βασίλη Λεβέντη».

Φιλοξενούταν επίσης συχνά για συνεντεύξεις σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η πρόβλεψη για τον Λουκά Παπαδήμο

Κατά τη διάρκεια της βαθιάς οικονομικής κρίσης, ο Βασίλης Λεβέντης είχε προτείνει τον Λουκά Παπαδήμο για τη θέση του μεταβατικού πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας ήδη από τον Ιούνιο του 2011, αρκετούς μήνες πριν το πολιτικό σύστημα οδηγηθεί σε αδιέξοδο και του ανατεθεί επίσημα ο σχηματισμός κυβέρνησης (10 Νοεμβρίου 2011). Μέχρι σήμερα, ο Λεβέντης διατηρούσε την εκτίμησή του προς τον Λ. Παπαδήμο, υποστηρίζοντας σταθερά πως η κυβέρνησή του βρισκόταν υπό την ασφυκτική ομηρία των κομμάτων που τη στήριζαν, γεγονός που την εμπόδισε να παράξει περισσότερο έργο.

Η άνοδος, η είσοδος στη Βουλή και η έξοδος

Στις βουλευτικές εκλογές Ιανουαρίου του 2015, το κόμμα του Λεβέντη λαμβάνει 5,11% στην Α΄ Θεσσαλονίκης, μία μονάδα πάνω από το ΠΑΣΟΚ (4,12%) και περίπου 4 μονάδες πάνω από το ΚΙΔΗΣΟ (1,33%), ενώ στην επικράτεια το 1,79% με 110.826 πολίτες να ψηφίζουν την Ένωση Κεντρώων, όταν στις προηγούμενες εκλογές του Ιουνίου 2012 είχε περιοριστεί στο 0,28%.

Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 η Ένωση Κεντρώων πέτυχε την είσοδό της στην Βουλή, όπως και ο ίδιος ο Λεβέντης, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος, με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, η Ένωση Κεντρώων έλαβε ποσοστό 1,24% μην καταφέροντας να εισέλθει στο κοινοβούλιο, με τον Βασίλη Λεβέντη να μην επανεκλέγεται.