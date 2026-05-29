Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από σκληρή και άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή στο «Ιατρικό», όπου και νοσηλευόταν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της ζωής του. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με μια συγκινητική ανάρτηση ο γιος του, Χρήστος.

«Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου… Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς… Σε αγαπώ πολύ…», έγραψε.

Η πολιτική και κοινοβουλευτική πορεία του Ταγαρά

Ο Νίκος Ταγαράς διέγραψε μια μακρά και σημαντική διαδρομή στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκπροσωπώντας σταθερά την εκλογική περιφέρεια της Κορινθίας.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας στις αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Επανεξελέγη στην ίδια περιφέρεια στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού του έργου, ανέλαβε θέσεις ευθύνης. Τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε την προεδρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Επιπλέον, είχε διατελέσει πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής.

Στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ήταν πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ελβετίας, καθώς και μέλος στις αντίστοιχες ομάδες φιλίας με την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και την Κροατία.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, πριν από τη θητεία του ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος, είχε υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2014.

Η προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πριν από την είσοδό του στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο Νίκος Ταγαράς είχε συνδέσει το όνομά του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών από διάφορα αξιώματα:

Νομάρχης Κορινθίας : Για δύο τετραετίες, από το 2003 έως το 2010.

: Για δύο τετραετίες, από το 2003 έως το 2010. Δήμαρχος Τενέας : Την περίοδο 1999 – 2002.

: Την περίοδο 1999 – 2002. Πρόεδρος Κοινότητας Χιλιομοδίου: Επί οκτώ έτη (1987 – 1994).

Παράλληλα, κατά την περίοδο 1999 – 2002, διετέλεσε πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του Νομού Κορινθίας. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνεται επίσης η θητεία του ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε.», καθώς και η θέση του αντιπροέδρου στο Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.