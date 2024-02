Τομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θετική τομή στη γονεϊκότητα χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο ο Σταμάτης Άνθης, μέλος του ΔΣ της Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions.

H Εgalite είναι ο ΛΟΑΤΚΙ οργανισμός των υπαλλήλων των οργάνων της ΕΕ και εκπροσωπεί πάνω από 4.000 υπαλλήλους των οργάνων της Ένωσης, κυρίως στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο αλλά και σε όλα τα κράτη και τις πρεσβείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.

Ο κ. Άνθης που είπε πως μαζί με τον σύζυγό του έχουν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ανέφερε πως το νομοσχέδιο δίνει ίσα δικαιώματα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και είναι μια τομή στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, μια νομοθετική πρωτοβουλία που προστατεύει τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας που είναι τα παιδιά.

«Δίνονται δικαιώματα σε μια μερίδα πολιτών που τα στερούνταν χρόνια και προστατεύει τα παιδιά τους ώστε να μεγαλώνουν σε συνθήκες ασφάλειας και οικογενειακής ζωής», είπε και προσέθεσε ότι το νομοσχέδιο σταματά την κατηγοριοποίηση των παιδιών, σε παιδιά πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους, και επιβεβαιώνει την προσήλωση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες τής ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της οικογενειακής ζωής.

Επισήμανε ωστόσο ζητήματα που δεν ρυθμίζονται, ιδίως αυτά που σχετίζονται με την πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που πρέπει να αφορά όλα τα ζευγάρια, ομόφυλα και ετερόφυλα, και στους μόνους άνδρες.

«Θα πρέπει να αντικατασταθεί το τεκμήριο πατρότητας με τεκμήριο γονεϊκότητας, για όλα τα ζευγάρια. Το παιδί που θα γεννηθεί εντός γάμου, θα πρέπει αυτομάτως να αναγνωρίζεται ως παιδί και των δύο γονέων, όπως συμβαίνει και στα ετερόφυλα ζευγάρια. Μόνο έτσι διασφαλίζετε πλήρως τα δικαιώματά του και μόνο έτσι το παιδί θα έχει δύο γονείς, από τη γέννησή του. Η έλλειψη αυτή από το νομοσχέδιο, έχει αποτέλεσμα οι γονείς να πρέπει να προβούν σε υιοθεσία από τον μη βιολογικό γονέα, μια διαδικασία που κατά τη γνώμη μας είναι άδικη, κοστοβόρα και χρονοβόρα, και μέχρι να ολοκληρωθεί δημιουργεί περιβάλλον ανασφάλειας για την οικογένεια. Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν ο βιολογικός γονέας πεθάνει, μέχρι να ολοκληρωθεί η υιοθεσία», τόνισε ο κ. Άνθης.