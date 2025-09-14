Στο Α’ Νεκροταφείο τελέστηκε σήμερα Κυριακή (14/9) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη της κοπέλας, που πέθανε στις 7 Αύγουστου σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Στον χώρο του νεκροταφείου βρέθηκαν ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, ο αδερφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς.

Το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Μάκης Βορίδης, η Άντζελα Γκερέκου αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια.

Δείτε φωτογραφίες: