Εγκρίθηκαν, από τουλάχιστον 200 βουλευτές, οι διατάξεις για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Έτσι, λοιπόν, με επιστολική ψήφο θα συμμετέχουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού, καθώς όλες οι σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών στηρίχτηκαν από αρκετούς βουλευτές.

Πρόκειται για τα άρθρα του Β’ Μέρους του σχεδίου νόμου (από το άρθρο 13 έως το 25), που εγκρίθηκαν με 201 ψήφους και ειδικότερα από τους 156 της ΝΔ, τους 32 του ΠΑΣΟΚ και από 13 ανεξάρτητους. Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.

Να σημειωθεί ότι τα άρθρα για τη δημιουργία νέας τριεδρικής περιφέρειας εξωτερικού εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και θα ισχύσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν τουλάχιστον 18 μήνες μετά την πρώτη αναμέτρηση.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής: