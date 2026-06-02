Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη φορά που ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa δηλώνει δημόσια ότι η εταιρεία του πουλάει το Predator σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες.

Η σημερινή του ανακοίνωση, μέσω της «Εφημερίδας των Συντακτών», είναι η τρίτη τους τελευταίους έξι μήνες, και πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση, λένε ότι το μόνο που απομένει πλέον είναι την επόμενη φορά να δημοσιοποιήσει και τα… «παραστατικά».

Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, η νέα δήλωση Ντίλιαν αποτελεί το έσχατο μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενόψει του Εφετείου τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ντίλιαν δεν φαίνεται να έχει λάβει τις «εγγυήσεις» που θα επιθυμούσε, προκειμένου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό να μην έχει την ίδια τύχη με αυτή στο Μονομελές Πρωτοδικείο, όπου αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του (Μπίτζιος, Χάμου και Λαβράνος) καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 8 ετών, έκαστος.

Παράλληλα, δεν φαίνεται το ζήτημα της Intellexa και του Ντίλιαν, που υπηρέτησε ως αρχιδιοικητής της μυστικής μονάδας τεχνολογίας του ισραηλινού στρατού, να απασχολεί ιδιαίτερα το Ισραήλ, ειδικά σε μία περίοδο που ο Πρωθυπουργός του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δέχεται πολύ σοβαρές πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κάποιοι δεν αποκλείουν τους μήνες που θα μεσολαβήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο να εμφανιστούν «παραστατικά» που θα προκαλέσουν πολιτικό σεισμό άνευ… προηγουμένου στην Ελλάδα.

Η πιο «σκληρή» από τις τρεις

Η νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν χαρακτηρίζεται ως η πιο «σκληρή» από τις τρεις, καθώς σε αυτή βάζει στο «κάδρο» τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Σε ό,τι αφορά τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, τον… προειδοποιεί ότι θα τον καλέσει ως μάρτυρα στο Εφετείο για να «καταστήσει σαφές» ότι εταιρείες όπως η Intellexa «πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις».

Σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Ντίλιαν βάλλει εναντίον του, λέγοντας: «απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους «τέσσερις ιδιώτες», πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημμεληματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμαίρεται αθώος, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτό είναι κράτος δικαίου».

Η ΕΥΠ ή Κρατική Υπηρεσία άλλης χώρας παρακολουθούσε τον… Λαζόπουλο

Ο Ταλ Ντίλιαν στη σημερινή του δήλωση ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτούργησε ποτέ η ίδια η Intellexa το κατασκοπευτικό λογισμικό και ότι ούτε υπήρχε κοινό κέντρο λειτουργίας μεταξύ Intellexa και μυστικών υπηρεσιών.

Πρακτικά και αφού έχει ήδη αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε στη χώρα, αφήνει να εννοηθεί ότι το Predator λειτούργησε αποκλειστικά από μυστική υπηρεσία.

Το «μπάζωμα», λοιπόν, της έρευνας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, δεν επιτρέπει να διερευνηθεί:

Εάν η Intellexa πούλησε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην ΕΥΠ και αυτή το λειτούργησε παράνομα στην Ελλάδα, στοχεύοντας υπουργούς της κυβέρνησης, εισαγγελείς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους μέχρι και ηθοποιούς, όπως τον Λάκη Λαζόπουλο.

Εάν η Intellexa πούλησε το κατασκοπευτικό λογισμικό σε μυστική υπηρεσία τρίτης χώρας, η οποία το λειτούργησε στην Ελλάδα παράνομα, στοχεύοντας πολιτικούς, στρατηγούς και τον… Λαζόπουλο, που τύχαινε και στόχος της ΕΥΠ μέσω νόμιμων επισυνδέσεων.

Ό,τι και αν έχει συμβεί από τα δύο, νομικοί επισημαίνουν ότι έχει διαπραχθεί σωρεία κακουργημάτων, ανάμεσα σε άλλα και αυτό της κατασκοπείας, εφόσον στο στόχαστρο ήταν πρόσωπα όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών (και νυν Εθνικής Άμυνας), Νίκος Δένδιας.

Ολόκληρη η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

«Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου.

Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο Κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της ΕΥΠ σε κατάθεσή του κεκλεισμένων των θυρών (με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές), ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση, ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί.

Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, για προφανείς λόγους, πωλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν, ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας.

Σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους.

Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους «τέσσερις ιδιώτες», πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου.

Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημμεληματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτό είναι κράτος δικαίου.

Παρά τα πολιτικά αφηγήματα, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συμμετείχαμε σε οποιοδήποτε έγκλημα.

Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη, και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό.

Ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπείται από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αξίζει μια αξιόπιστη διαδικασία που μπορεί να αποκαλύψει όλη την αλήθεια, όπως έχει ζητήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αναφορικά με τη σημασία της θεσμικής διαφάνειας και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την έμφαση που δίνει στην αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου.

Αυτές οι φωνές ενισχύουν την επείγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε πλήρη αθώωση.

Επιδιώκουμε μόνο την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και θα αξιοποιήσουμε κάθε κατάλληλο νομικό μέσο, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος μας είναι σαφής: δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα -αυτό δεν το γνωρίζουμε- αλλά να καταδείξουμε ότι δεν είχαμε καμία απολύτως σχέση με οποιεσδήποτε φερόμενες δραστηριότητες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων και ότι το κράτος δικαίου πρέπει να προστατεύεται από την πολιτικοποίηση».