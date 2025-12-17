Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται πως είχε λάθος αντίδραση, όσον αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο, όμως ισχυρίζεται ότι από τη μεριά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου υπήρχε «δράση – πρόκληση» προς το πρόσωπό του.

Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι κάποιοι έχουν σπεύσει «να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή, αλλά και τα πραγματικά γεγονότα».

Σχετικά με τον κ. Γιαννόπουλο, γράφει: «Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν».

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται, ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους»

«Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους», αυτή ήταν παράλληλα η τοποθέτηση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, για την επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης το απόγευμα της Τρίτης. Ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε και μήνυση σε βάρος του ευρωβουλευτή. Ο δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση στο Facebook για το περιστατικό και αποσαφήνισε τη κατάσταση.

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.

Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωομάδα της Αριστεράς προχώρησαν σε διαγραφή του

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ομόφωνη απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και του επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, Κώστα Αρβανίτη, έθεσαν εκτός τον Νίκο Παππά, ενώ με απόφαση του προέδρου παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή και από το κόμμα.

Στη συνέχεια και η Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο κοινοποίησε πως έχουν ήδη εκκινήσει διαδικασίες για τη διαγραφή του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η «Left» σημειώνει:

«Η Αριστερά ενημερώθηκε άμεσα από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για επεισόδιο τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στο οποίο εμπλέκεται ευρωβουλευτής της ομάδας μας. Λαμβάνουμε τις καταγγελίες για βία εξαιρετικά σοβαρά και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς, ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση για τη θέση του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».