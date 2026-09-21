Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση των «υποτιθέμενων» ιατρείων και στις πρακτικές που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξαπολύοντας επίθεση σε αντιλήψεις που, όπως υποστήριξε, δεν έχουν επιστημονική βάση, ούτε στηρίζονται σε ιατρικά τεκμηριωμένα δεδομένα.

Ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για την εμφάνιση πρακτικών και θεωριών που, σύμφωνα με τον ίδιο, κινούνται έξω από τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης Ιατρικής.

«Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις που είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε κάποια επιστήμη, ή σε κάποιο πείραμα που εδράζει στην Ιατρική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις δημιουργούν, κατά την άποψή του, πρόσφορο έδαφος ώστε άτομα που χαρακτήρισε «τσαρλατάνους» και «εγκληματίες» να παρουσιάζουν μη τεκμηριωμένες πρακτικές ως ιατρικές μεθόδους.

«Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει “κβαντική ιατρική”. Συγγνώμη για την έκφραση, π@@@@@α μάντολες… Δεν υπάρχει αυτό!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης.