Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της διεθνούς πολιτικής που δεν ήταν άλλη από την ειρήνευση στη Γάζα και την υπογραφή της συμφωνίας στην Αίγυπτο.

Μάλιστα ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί βίντεο από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα και ως λεζάντα επέλεξε να γράψει μόνο μία λέξη: «Ειρήνη».

Τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο για την ειρήνη στη Γάζα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποδέχεται όλους τους προσκεκλημένους, χαιρετώντας τους έναν έναν.

Μεταξύ τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς.

Οι δύο άνδρες μετά τη χειραψία τους, είχαν σύντομη συνομιλία.