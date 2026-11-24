Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή κόσμου στο κέντρο της Πτολεμαΐδας την Δευτέρα το απόγευμα (23/11), καθώς μέλος της γνωστής ομάδας «Πτολεμαίοι Μακεδόνες» προσπάθησε να πλησιάζει τον πρώην Πρωθυπουργό φωνάζοντας προς το μέρος του «Είσαι προδότης».

Προφανώς το όλο περιστατικό έχει να κάνει με την περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών την οποία υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός με τον συγκεκριμένο πολίτη να είναι γνωστός για τις θερμόαιμες αντιδράσεις του στο συγκεκριμένο θέμα.

Άνδρες της ασφάλειας τον απομάκρυναν από το χώρο εν μέσω έντασης πριν δημιουργηθούν χειρότερα καθώς αρκετοί φίλοι της ΕΛ.Α.Σ κινήθηκαν προς το μέρος του λεκτικά.

ΠΗΓΗ: e-ptolemeos.gr