Στο στόχαστρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ βρίσκεται η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καταγγέλλεται για απαράδεκτη και προσβλητική στάση απέναντι σε διασώστες την ώρα του καθήκοντος.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της διακομιδής της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η κατάρρευση της λειτουργού ακολούθησε έπειτα από έντονη φραστική αντιπαράθεση με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, κατά την παραλαβή της ασθενούς, η πρόεδρος του κόμματος τους επιτέθηκε λεκτικά, λέγοντας: «Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Σωματείου, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» χλεύασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, αμφισβητώντας τον επαγγελματισμό τους και επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς. Οι διασώστες κάνουν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο για ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε δημόσιους λειτουργούς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ έχει ως εξής:

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού”, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».

Η κατάσταση της επιθεωρήτριας

Αναφορικά με την υγεία της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί νευρικό κλονισμό. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι θεράποντες ιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας και αποχώρησε.

Για το χρονικό της υπόθεσης, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο «Χ» ότι το περιστατικό συνέβη ενόσω η Επιθεώρηση Εργασίας εξέταζε την καταγγελία της κυρίας Καρακίτσου, πρώην εργαζομένης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «τραγική», ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως η κατάσταση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία», προσθέτοντας: «Εκφράζω τη συμπαράσταση και τα περαστικά μου στην άτυχη Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».