Με παρουσία πλήθους φίλων και μελών, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα ΝΙΚΗ πραγματοποίησε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην Αθήνα εκδήλωση–απολογισμό πεπραγμένων και παρουσίαση του σχεδιασμού για το επόμενο διάστημα. Ο Πρόεδρος Δημήτρης Νατσιός έθεσε το πλαίσιο των «δύο ετών αγώνα, συνέπειας και αλήθειας», άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το δημογραφικό, την ακρίβεια και τον πρωτογενή τομέα, επανέλαβε ως αδιαπραγμάτευτη εθνική γραμμή τα 12 ν.μ. και υπογράμμισε ότι η ΝΙΚΗ «στέκεται όρθια με πίστη και σεβασμό»—με στόχο, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες, να κυβερνήσει με θεσμική σοβαρότητα και μετρήσιμες πολιτικές.

Παρουσιάστηκαν η κοινοβουλευτική και ευρωπαϊκή δράση του Κινήματος. Ο ευρωβουλευτής Νίκος Αναδιώτης έκανε συνοπτικό απολογισμό του πρώτου έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας έμφαση στη λογοδοσία των θεσμών, στις επιτροπές και στις συμμαχίες αρχών. Οι βουλευτές Γιώργος Ρούντας, Ανδρέας Βορύλλας, Ασπασία Κουρουπάκη, Αναστάσιος Οικονομόπουλος, Αθανάσιος Ρακοβαλής και Σπύρος Τσιρώνης ανέδειξαν πτυχές του έργου τους με έμφαση στην τεκμηρίωση, τη συνέπεια παρουσίας και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο οργανωτικό και προγραμματικό σκέλος, τα μέλη των Θεματικών Ομάδων και των δομών του Κινήματος παρουσίασαν τον τρόπο παραγωγής πολιτικής: για την αρχιτεκτονική των Θεματικών, για το πρόγραμμα «Περιφερειακή Αναγέννηση – Ελλάδα 2040», για τον Προσωπικό Αριθμό και την ψηφιακή διακυβέρνηση, για τις Τοπικές Κοινότητες, για τη Νεολαία και για τις διεθνείς επαφές του Κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ