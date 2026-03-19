Έκκληση να σταματήσουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο που δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και θα ζητήσω σαφή οδικό χάρτη προκειμένου να υπάρξει θεσμική θωράκιση της βοήθειας» είπε ο έλληνας πρωθυπουργός.