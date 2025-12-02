Αλλάζει ο τρόπος της εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με βάσει το προσχέδιο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στην ΚΕΔΕ, με κεντρικό στοιχείο την κατάργηση του β΄ γύρου και την εκλογή από την πρώτη Κυριακή των επικρατέστερων υποψηφίων με ποσοστό 42%.

Σύμφωνα με το κείμενο του προσχεδίου, επιτυχών συνδυασμός θεωρείται εκείνος που συγκεντρώνει 42% + 1 ψήφο επί των έγκυρων ψηφοδελτίων, χωρίς να προσμετρώνται σε αυτή τη φάση οι λεγόμενες «εναλλακτικές ψήφοι». Δήμαρχος ή περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

Πώς θα καταργηθεί ο δεύτερος γύρος και οι επαναληπτικές εκλογές

Ακόμη και στην περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν θα περάσει το όριο του 42%, δεν διεξάγεται δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπως ισχύει σήμερα. Αντί γι’ αυτό, προβλέπεται δεύτερο στάδιο προσμέτρησης, στο οποίο:

Συμμετέχουν οι συνδυασμοί που προηγούνται (πρώτος και όσοι ισοψηφήσουν στη δεύτερη θέση).

Στις ψήφους τους προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι από ψηφοδέλτια συνδυασμών που δεν μετέχουν στο δεύτερο στάδιο.

Επιτυχών ανακηρύσσεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προβλέπεται δημόσια κλήρωση από το δικαστήριο.

Μέχρι σήμερα, δήμαρχος και περιφερειάρχης εκλέγονται με δύο γύρους, εφόσον δεν υπάρξει από τον πρώτο γύρο νίκη με απόλυτους αριθμούς.

Με το νέο σύστημα ουσιαστικά καταργείται ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην Αυτοδιοίκηση, εισάγεται η εναλλακτική ψήφος και το όριο εκλογής μειώνεται στο 42%. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα από μία εκλογική αναμέτρηση και μία τελική καταμέτρηση.

Το προσχέδιο του Κώδικα στάλθηκε στους αυτοδιοικητικούς φορείς από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο της επίσημης διαβούλευσης.