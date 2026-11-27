Στο επόμενο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας περνά ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, καθώς το σχέδιό του εγκρίθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά του προϋπολογισμού δήλωσαν ότι ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Η «Νίκη» επιφυλάχθηκε να προσδιορίσει την τελική της στάση στην Ολομέλεια.

Το ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι από την καταψήφιση εξαιρεί τις δαπάνες για την εθνική άμυνα και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αντίστοιχα, η Ελληνική Λύση δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις αμυντικές δαπάνες.