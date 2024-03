Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/3) κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδησσό, την ώρα που θα συναντούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Οδησσός χτυπήθηκε είτε από πύραυλο Iskander είτε από πύραυλο Onyx, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε 150 μέτρα από την ελληνική αποστολή.

«Σήμερα, 6 Μαρτίου, ακούστηκε έκρηξη στην Οδησσό. Ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης γράφουν ότι το χτύπημα ήταν από μια συστοιχία πυραύλων Iskander.

Τοπικοί δημόσιοι λογαριασμοί αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι θα μπορούσε να βρισκόταν στην πόλη εκείνη τη στιγμή, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είδαν την αυτοκινητοπομπή του.

Την επίσκεψη του Ζελένσκι στην Οδησσό επιβεβαιώνουν και τα ελληνικά ΜΜΕ», ανέφερε δημοσίευμα του ουκρανικού μέσου Strana.

📍Yunanistan Lideri Miçotakis hava saldırısına denk geldi Odessa ziyareti düzenleyen Miçotakis’in konvoyu yakınlarında bir nokta, Rus ordusu tarafından vuruldu.pic.twitter.com/HVwsx4H9rW — Record Haber (@recordhaber) March 6, 2024

📸 Photo de l’explosion dans le port d’Odessa. Selon les médias, au moment de son arrivée, Zelensky était sur place et aurait attribué aux forces du MTR pic.twitter.com/ROkWWeb6YV — ☭🇷🇺RussieInfos🥰☭ (@RussieInfos) March 6, 2024

Rus Telegram kanallarında geçen bilgiye göre Zelensky, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek ve Kırım’daki sabotajdan dolayı özel harekât askerlerini ödüllendirmek için bugün Odessa’ya gitti. Ödül töreninin limanda yapılması gerekiyordu ve saat 11.43’te Rus balistik füzesinin… https://t.co/Ft4brwC3Mi pic.twitter.com/vvfkZhOMh4 — Sadece Haber (@SadeceXHaber) March 6, 2024

Ballistic missiles have been hitting Odessa today, where Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis reportedly arrived earlier today to meet Zelensky. It is a city of tremendous importance for Greek history, as it is the place where the Greek Revolution was planned. pic.twitter.com/l7E99seznL — Niko Efstathiou (@NikoEfst) March 6, 2024

Η ελληνική αποστολή δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και είναι όλοι καλά. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Μπούρα, η Κύρα Κάπη, η Αριστοτελία Πελώνη, ο Αλέξανδρος Μαράκης και ο προσωπικός φωτογράφος και ο προσωπικός οπερατέρ του κ. Μητσοτάκη.

«Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

⚡️Greek Prime Minister #Mitsotakis arrived in #Odesa on an unannounced visit to meet with President #Zelensky, Newsit reports. It is noted that the Greek PM arrived in Ukraine for a few hours. At the same time, an air alarm was announced in the Odesa region. The reason was the… pic.twitter.com/R0QrdP04bV — KyivPost (@KyivPost) March 6, 2024

Οι ουκρανικές δυνάμεις άμεσα άλλαξαν το δρομολόγιο της ελληνικής αποστολής.

Ukrainian media report an explosion in Odesa According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024