Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει τη Δευτέρα (9/3), στην Κύπρο, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο από ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

«Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους». Αυτά αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ, αναφερόμενοι στην αυριανή (9/3) επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο νησί, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο Πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ, οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.