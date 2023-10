Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαλεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σάρλ Μισέλ.

«Είναι υψίστης σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις αξίες μας, να καθορίσει την κοινή μας θέση και να καθορίσει μια σαφή ενιαία πορεία δράσης που να αντανακλά την πολυπλοκότητα της εξελισσόμενης κατάστασης» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Τονίζει ότι «οι βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια περισσότερων των χιλίων αθώων Ισραηλινών πολιτών. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο».

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» συμπληρώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «οι τραγικές σκηνές που εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα της πολιορκίας και της έλλειψης βασικών αναγκών σε συνδυασμό με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σημαντικοί βομβαρδισμοί, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στη διεθνή κοινότητα», προσθέτοντας ότι «αυτή η σύγκρουση έχει πολλές συνέπειες, μεταξύ άλλων και για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

