Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλλας, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Στην ερώτηση, ο κ. Μανιάτης καταγγέλλει τη δημοσίευση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας έκθεσης, η οποία αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και εμφανίζει χάρτη που αναγνωρίζει τα αποτελέσματα του τουρκολιβυκού Συμφώνου για την ΑΟΖ, το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομο και άκυρο.

Το JRC, ως ερευνητικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει τεχνολογικές και ερευνητικές συμβουλές στην Επιτροπή, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) εποπτεύεται από το Συμβούλιο και διοικείται από εκπροσώπους όλων των κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Πρόεδρος του EDA είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Κάγια Κάλλας.

Ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι οι αναφορές της έκθεσης αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξηγήσουν πώς επετράπη η δημοσίευση της έκθεσης και να προβούν σε άμεση διόρθωση, διασφαλίζοντας ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Ολόκληρο το κείμενο της κατεπείγουσας ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη σελίδα 121, υπάρχει αναφορά στις ενεργειακές πηγές που έχουν ανακαλυφθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, το παράνομα κατεχόμενο από την Τουρκία έδαφος της Κύπρου αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» χωρίς o όρος αυτός να είναι ούτε καν σε εισαγωγικά, ή να είναι εμφανές ότι αναφέρεται στο ψευδοκράτος, που η Τουρκία έχει δημιουργήσει στα κατεχόμενα εδάφη.

Επιπλέον, στον χάρτη υπ. Αριθμό 37 υπάρχει αναφορά τόσο σε διεκδικούμενη ΑΟΖ του ψευδοκράτους, όσο και η πλήρης αποδοχή των συνεπειών του παράνομου και άκυρου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ.

Έχοντας υπόψη ότι η Έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανακριβή τρόπο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών στην περιοχή, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πως επέτρεψε τη δημοσίευση μιας τέτοιας έκθεσης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, χωρίς πρώτα να ελέγξει το περιεχόμενό της ως προς τα πραγματικά στοιχεία;

Τι θα κάνει για την άμεση διόρθωσή της;

Πως θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον;»