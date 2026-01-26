Συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό η υπόθεση με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή τα όσα έγιναν γύρω από την ρύθμιση για το Οικογενειακό Δίκαιο, την οποία, όπως αποδείχτηκε, αξιοποίησε η Υπουργός.

Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη διάταξη πέρασε στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς διαβούλευση, παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονες αντιδράσεις, αφού τη ρύθμιση αυτή, την έχει υπογράψει και η Υπουργός.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, στις 24/11/2025 αναρτάται στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παραμένει εκεί μέχρι τις 8/12/2025. Περιλαμβάνει 103 άρθρα, μεταξύ των οποίων όχι την τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ.

Στη συνέχεια στις 9/12/2025 κατατίθεται στη Βουλή το ως άνω σχέδιο νόμου με 134 πλέον άρθρα, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση της επίμαχης διάταξης στο άρθρο 109, ενώ πολλές διατάξεις είναι άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νόμου (άρθρο 74 Σ).

Για περίπου 30 από τα παραπάνω άρθρα, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.

Νομικές πηγές με ειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο και μεγάλη νομοπαρασκευαστική πείρα, δήλωσαν στην εφημερίδα, αιφνιδιασμένες από τη διάταξη, η οποία ούτε είχε τεθεί σε διαβούλευση ούτε έχει δικονομική λογική.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες , η Νομική Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται να καταθέσει εισήγηση, προκειμένου να έρθει το θέμα σε Συντονιστική και στο ΔΣ του ΔΣΑ.

Την ίδια ώρα σε μετωπική σύγκρουση με την Κυβέρνηση και προσωπικά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης προχώρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας ευθέως ζήτημα παραίτησης του Γιώργου Φλωρίδη.

Αφορμή στάθηκε φυσικά η αμφιλεγόμενη τροπολογία για τη συνεπιμέλεια των παιδιών, η οποία εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κίνηση που ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως «νομοθέτηση κατά παραγγελία».

«Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών Υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.