Ο στατιστικολόγος και πολιτικός αναλυτής Νίκος Καρδούλας, ανάρτησε στο Facebook την εκτίμηση κατανομής των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με το μέσο όρο εκτίμησης ψήφου των έντεκαδημοσκοπήσεων του Νοεμβρίου 2025 και γράφει στην ανάρτησή του:

Σε πρόσφατη δημοσίευσή μου (1/12/2025) με τίτλο «Τέσσερα σενάρια εκτίμησης ψήφου, σύμφωνα με το ΜΟ δημοσκοπήσεων Νοεμβρίου 2025 – Τι θα ψήφιζαν σήμερα οι αναποφάσιστοι», εκτιμήθηκε μεταξύ των άλλων και ο μέσος όρος εκτίμησης ψήφου στα υπάρχοντα κόμματα, σύμφωνα με τις έντεκα δημοσκοπήσεις των εταιρειών Alco, Gpo, Interview, OpinionPoll, Marc, MetronAnalysis, Mrb, PalmosAnalysis, Prorata, Pulse και Real Poll του Νοεμβρίου 2025.

Ο μέσος όρος των ποσοστών εκτίμησης ψήφου των κομμάτων, σύμφωνα με τις έντεκα δημοσκοπήσεις των εταιρειών ήταν:Νέα Δημοκρατία 28,1%, ΠΑΣΟΚ 14,4%, Ελληνική Λύση 10,4%, ΚΚΕ 9,1%, Πλεύση Ελευθερίας9%, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, Φωνή Λογικής 3,8%, ΜΕΡΑ25 3,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Νίκη 2,2%, Νέα Αριστερά 1,7%, Σπαρτιάτες 0,8% και Άλλο Κόμμα 8,1%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, στη βουλή θα εισέρχονταν οκτώ κόμματα:Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής και ΜΕΡΑ25 και τα κόμματα θα ελάμβαναν αντίστοιχα 117, 47, 34, 29, 29, 22, 12 και 10 έδρες.

Κάνοντας την παραδοχή ότι οι αυξομειώσεις των παραπάνω ποσοστών των οκτώ κομμάτων σε σχέση με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, θα κυμαίνονταν αναλογικά και στις πενήντα εννέα εκλογικές περιφέρειες, έγινε εκτίμηση των βουλευτικών εδρών που θα κατανέμονταντόσο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, όσο και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, η οποία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.