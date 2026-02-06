Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει ως πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων προερχόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την Άννα Στρατινάκη, η οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, λόγω έμμεσης εμπλοκής της στην υπόθεση Παναγόπουλου, αντίδραση υπήρξε και από τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση, του οποίου επίσης το όνομα έχει εμπλακεί.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κακούσης έκανε γνωστό, μέσω ανάρτησής του, ότι αναστέλλεται η δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι του γνωστοποιήθηκε προ δύο ημερών ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, με εξαίρεση εκείνον της μισθοδοσίας του, κατόπιν διάταξης της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την υπόθεση που ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα στην οποία ο Παναγόπουλος μαζί με άλλες 6 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από το χώρο των εκδόσεων και της επικοινωνίας, που φέρονται να έχουν εμπλοκή σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κακούσης αναφέρει:

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων».

Όπως επισημαίνει, ενημερώθηκε από συναδέλφους του ότι η διάταξη τον εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων, με αφορμή τη συνεργασία που διατηρεί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ:

«Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ».

Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές του είναι πλήρως νόμιμες και διαφανείς, διευκρινίζοντας ότι συνδέονται με συγκεκριμένο έργο επικοινωνίας:

«Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο».

Παράλληλα, αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή θα τον οδηγήσει σε προσωρινή αποχή από τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα:

«Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Κακούσης επικαλείται την επαγγελματική του διαδρομή, τονίζοντας ότι δεν έχει συνδεθεί με παράνομες πρακτικές:

«Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!».

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση: