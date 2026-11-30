Εκτός των ψηφοδελτίων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) βρέθηκε ο Κώστας Δοκιμάκης, όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Αιτία, αναρτήσεις που ο εν λόγω υποψήφιος βουλευτής (στην εκλογική περιφέρεια Κυκλάδων) είχε κάνει κατά το παρελθόν, με περιεχόμενο που απάδουν στις ιδέες της Αριστεράς. Το αποτέλεσμα ήταν να να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων το πρωί της Κυριακής.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο γραμματέας, «στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν ζητάμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων σε όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας να συμπαραταχθούν μαζί μας.

Ωστόσο αναρτήσεις που θίγουν τις αξίες που υπηρετούμε, ακόμη και αν προέρχονται από το μακρινό παρελθόν, δημιουργούν ασυμβίβαστο με τη θέση του υποψηφίου βουλευτή. Ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτιά μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.