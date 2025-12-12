Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης), ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Ο Γιώργος Λαμπράκης ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μαζί με την γυναίκα του, στο πλαίσιο της υπόθεσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις Αρχές εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης είναι γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, αφού είναι λογιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου.

Eίχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά το 2019 και επανήλθε το 2021, επί ηγεσίας του κουμπάρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο και είχε στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση που ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με ανταλλαγή φωτογραφιών μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και αιχμές για πολιτικές και προσωπικές σχέσεις εμπλεκομένων προσώπων με τα δύο κόμματα.

Η αντιπαράθεση αυτή είχε επίκεντρο το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη, αλλά και τον Γιώργο Λαμπράκη.

Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία έθεσε ζήτημα στάσης της Χαριλάου Τρικούπη και ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

