Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τα πέντε άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν τον ρόλο των εκπροσώπων Τύπου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου αναλαμβάνει τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Ως αναπληρωτές της συγκεκριμένης θέσης ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι Τύπου της ΕΛ.Α.Σ

Θεώνη Κουφονικολάκου

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι δικηγόρος. Η εμπειρία της συνδέεται με υποθέσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Έχει εργαστεί σε ΜΚΟ παρέχοντας νομική στήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς, έχει συνεργαστεί με τη ΓΣΕΕ ως ερευνήτρια στο θέμα της κοινωνικής προστασίας και γονεϊκής ανθεκτικότητας και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, καθώς και με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ως δικηγόρος σε υποθέσεις κακοποίησης.

Διετέλεσε διευθύντρια του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Αθηνών, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με θέματα αντιμετώπισης του φαινομένου της παιδικής φτώχειας, της αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Κώστας Καρπουχτσής

Ο Κώστας Καρπουχτσής είναι οικονομολόγος και πολιτικός, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια Σερρών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες, με καταγωγή από το Νέο Σκοπό και τη Μονοκκλησιά. Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης 8 ετών. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Σερρών και σπούδασε στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005.

Από το 2007 δραστηριοποιείται ως Οικονομολόγος- Σύμβουλος Επιχειρήσεων (ελεύθερος επαγγελματίας) με συνεργασίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ).

Γιώργος Μπαλατσούκας

Με καταγωγή από το Μυρόφυλλο Τρικάλων, ο Γιώργος Μπαλατσούκας θεωρείται ήδη από αρκετούς ως ένα από τα φαβορί για να είναι υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι γιος του Νίκου Μπαλατσούκα, ο οποίος διετέλεσε διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι δικηγόρος – ποινικολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Μέσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια.

Αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο «Οδυσσέας Ελύτης» και είναι προπτυχιακός φοιτητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά του εντάσσονται η Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία του Δικαίου.

Είναι συνιδρυτής της Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου «Το Ρολόι των Νέων», μέλος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Activists) ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 διετέλεσε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Α.Π.Θ.

Έχει λάβει μέρος σε πλειάδα συνεδρίων, ενώ πολλά άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί στον ψηφιακό τύπο έχοντας τύχει θερμής αναγνώρισης.

Νίκος Νυφούδης

Γεννήθηκε στην Πυλαία το 1980. Σπούδασε Οικονομικά & Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth, και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στις πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχω διδάξει στα DEI College (London School of Economics External Program), New York College και στο North College.

Στα 22 του υπήρξε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πυλαίας, στα 24 υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και στα 30 υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (2000-2003), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην Κεντρικής Ένωσης Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβούλων Νεολαίας.

Ως νέος και εθελοντής υπήρξε μέλος της επιτροπής υλοποίησης και σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας το 2014 και μέλος της επιτροπής διεκδίκησής της.

Ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Υφυπουργού και Βουλευτή Σπύρου Βούγια, υπήρξε συντονιστής ομάδων εργασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με θέματα την εθελοντική αστυνόμευση, τις ομάδες Εθελοντικής Πολιτικής Προστασίας και των πυροσβεστών (2009-2010) και συντονιστής ομάδας εργασίας για θέματα ψηφιακής μετάβασης και μεταφορών (2010-2011).

Ορκίστηκε Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Κοινοβουλίου με Το Ποτάμι, το Μάιο του 2019. Διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων.

Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κανατάκη και είναι πατέρας δυο παιδιών, της Βασιλικής και του Νικηφόρου.

Άννα Παπαδοπούλου

Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου και ιδίως υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος από το στάδιο της σύνταξης και υποβολής εγκλήσεων/μηνύσεων, την προκαταρκτική εξέταση/προανάκριση και την κυρία ανάκριση μέχρι την παράσταση στο ακροατήριο.

Με μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικής ευθύνης και εγκλημάτων κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας θεωρείται μια πολύ καλή επιλογή.

Έχει συμμετάσχει στον χειρισμό υποθέσεων αστικού δικαίου, όπως επίσης αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών σχετικά με διαταγές πληρωμής, ανακοπές/αναστολές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, πλειστηριασμούς κ.α.

Η Άννα Παπαδοπούλου αρθρογραφεί σε πολλές εφημερίδες και ιστοσελίδες για πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

Τέλος έχει διατελέσει τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη συνέχεια αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το 2022 έως τον Απρίλιο του 2026.